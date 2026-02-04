living cost indicators
إصابة فتاة قاصر بطلق ناري!

4
FEBRUARY
2026
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة

البــــــلاغ التّالــــــي:

   بتاريخ 31-1-2026 وفي محلة أبي سمراء – طلعة الرفاعية، أقدم شخصان مجهولان يستقلان دراجة آلية صغيرة الحجم، على إطلاق عيار ناري من مسدس حربي باتجاه فتاة قاصر تدعى (ن. د. مواليد ۲۰۱۰، لبنانية) التي كانت تسير في المحلة برفقة والدتها وشقيقاتها، فأصيبت في رجلها اليمنى. وهذه الحادثة أثارت استياء الرأي العام في مدينة طرابلس.

  على الفور، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والتقنية لكشف هوية الفاعلين بما أمكن من السرعة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما، وهما كل من:

-ز. خ. (مواليد عام ٢٠٠٦، لبناني)

-م. خ. (مواليد عام 2000، لبناني)

   بتاريخ 04-02-2026 وفي عملية متزامنة، أوقفت دورية من شعبة المعلومات الأول في محلة سوق العطّارين في طرابلس، كما داهمت قوة من الشعبة “شاليه” في أحد المنتجعات البحرية في محلة القلمون حيث كان الثاني يختبئ في داخلها، وتمكّنت من توقيفه، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات ودراجة آلية.

   بالتحقيق معهما، اعترفا بأنه أثناء قيام (ز. خ.) بقيادة الدراجة الآلية، كان (م. خ.) يلهو بالمسدّس الذي بحوزته، فانطلق عيار ناري باتجاه الأرض وأكملا طريقهما دون معرفتهما بأن الطلقة أصابت فتاة في المحلة. وقد توجّه بعدها الأخير إلى حفل خاص حيث أقدم على إطلاق النار في الهواء من المسدس عينه، وهذا ما دفعه إلى التواري عن الأنظار. علما أن المسدس عائد لصديقه الذي قام باسترجاع المسدس ليلة حصول الحادثة.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
