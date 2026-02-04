A + A -

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّةما يـــــــلي:1 باشرت بلدية بيروت بأعمال صيانة الطريق المحاذي لمبنى البلدية في شارع ويغان – وسط بيروت (إزالة بلاط البازلت واستبداله ببلاط جديد)، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 04-02-2026، ولمدّة 15 يومًا، من الساعة 08:00 صباحًا، لغاية الساعة 17:00 من كل يوم عمل.علمًا أنّ هذه الأشغال لن تؤدّي إلى منع المرور بل إلى تضييق مساحة الطريق فقط.وفي سياق متّصل،2 ستقوم إحدى فِرق وزارة الأشغال العامّة والنّقل بأعمال صيانة واستحداث شبكة لتصريف المياه على طريق الشّام الدّولي، بعد مستديرة عاليه (قرب مطعم السّلطان)، وذلك اعتبارًا من صباح يوم غدٍ الخميس 05-2-2026 ولمدّة عشرة أيّام تقريبًا، من الساعة 08:00 صباحًا لغاية الساعة 15:00 من كل يوم عمل، دون أن تؤدّي هذه الأشغال إلى منع مرور الآليّات، أو تحويل للسّير.يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حفاظًا على السّلامة العامّة ومنعًا للازدحام.