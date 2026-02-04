اجتماع مع مسؤولين من "الحزب"... "المستقبل" ينفي!

A + A -

نفى الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري، بشكل قاطع، ما بثته قناة "الحدث" عنه، اليوم، في سلسلة عواجل منسوبة إلى مصادر لبنانية.وقال عبر منصة "أكس":أوضح للرأي العام أن ما بثّته قناة «الحدث» حول اجتماعٍ مزعوم لي مع مسؤولين من حزب الله، أو عن أي شكل من أشكال التنسيق بين تيار المستقبل وحزب الله، ولا سيّما في ما يخص الاستحقاق النيابي، هو كلام غير دقيق ومخالف للحقيقة جملةً وتفصيلًا.كما أؤكد عدم صحة ما أُشيع عن وجود تفاهمات أو اتفاقات تتعلق بوقف التحقيق في ملف الهندسات المالية، أو التعامل مع اقتصاد الكاش، أو أي حديث عن تغيير حكومي بعد الانتخابات، إذ إن هذه المزاعم لا تمتّ إلى الواقع بصلة.وإذ نُبدي احترامنا لقناة «الحدث» وتقديرنا لمسيرتها الإعلامية المعروفة بالمهنية والمصداقية، يأتي هذا التوضيح من باب الحرص على الدقة، ومنعًا لتداول معلومات غير صحيحة، ووضع الوقائع في إطارها الصحيح.