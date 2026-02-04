الرئيس ميشال عون رداً على التحوير الإعلامي: نعيد نشر نص وثيقة التفاهم ليطلع عليها الباحث عن الحقيقة!

A + A -

كتب الرئيس العماد ميشال عون عبر منصة إكس:

دأب بعض السياسيين والاعلاميين على تناول ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله خلافا لحقيقتها واهدافها وغاياتها، وإعطائها مضامين بعكس ما فيها، واستغلالها للتحريض على التيار الوطني وتضليل المواطنين والراي العام.

لذلك، وإنعاشاً للذاكرة،

نعيد نشر هذه الوثيقة ليطلع عليها الباحث عن الحقيقة،

ونذكّر المتغافلين بالظروف التي كانت سائدة في العام 2005 وما تلاه، عام الزلازل السياسية والانقسامات الحادة في لبنان والمنطقة، حيث لم يكن من منقذ سوى التلاقي والحوار للتوصل الى خفض الاحتقان وتحصين الوحدة الوطنية وبناء الدولة.