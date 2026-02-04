هيئة قضاء جبيل في "التيار": "مقالات فارغة"!

A + A -

ردًّا على ما ورد في أحد المواقع الإخبارية، تنفي هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر نفيًا قاطعًا كل ما جاء في المقال المغرض والمتعلّق بتوزيع بطاقات دعوة مجانية للعشاء المزمع إقامته في جبيل اليوم في 4 شباط في مجمّع الأوريزون، بحجّة عدم القدرة على الحشد.وتضع الهيئة هذه الادعاءات في إطار حملة ممنهجة تهدف إلى ضرب الصورة المتوقّعة لهذا العشاء، علمًا أنّ عدد المشاركين المسجّلين حتى الساعة قد فاق الـ900 شخص، غالبيتهم من قضاء جبيل.وفي هذا السياق، تؤكّد هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر أنّ الحجز قد أُوقف بسبب عدم قدرة المطعم على استيعاب عدد أكبر من المشاركين، مع العلم أنّ الطاقة الاستيعابية للمكان لا تتجاوز هذا العدد، وقد اضطرت الهيئة إلى الاعتذار من عدد من الراغبين في المشاركة لهذا السبب حصراً.ولربما هذا السبب الذي يؤكد مرة جديدة رسوخ "التيار" في جبيل، هو ما دفع إلى تدبيج مقالات فارغة اعتدنا عليها، ولن توقف مسيرتنا لا في جبيل ولا في أي مكان آخر.