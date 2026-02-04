living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة قضاء جبيل في "التيار": "مقالات فارغة"!

4
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ردًّا على ما ورد في أحد المواقع الإخبارية، تنفي هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر نفيًا قاطعًا كل ما جاء في المقال المغرض  والمتعلّق بتوزيع بطاقات دعوة مجانية للعشاء المزمع إقامته في جبيل اليوم في 4 شباط في مجمّع الأوريزون، بحجّة عدم القدرة على الحشد.
وتضع الهيئة هذه الادعاءات في إطار حملة ممنهجة تهدف إلى ضرب الصورة المتوقّعة لهذا العشاء، علمًا أنّ عدد المشاركين المسجّلين حتى الساعة قد فاق الـ900 شخص، غالبيتهم من قضاء جبيل.
وفي هذا السياق، تؤكّد هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر أنّ الحجز قد أُوقف بسبب عدم قدرة المطعم على استيعاب عدد أكبر من المشاركين، مع العلم أنّ الطاقة الاستيعابية للمكان لا تتجاوز هذا العدد، وقد اضطرت الهيئة إلى الاعتذار من عدد من الراغبين في المشاركة لهذا السبب حصراً. 
ولربما هذا السبب الذي يؤكد مرة جديدة رسوخ "التيار" في جبيل، هو ما دفع إلى تدبيج مقالات فارغة  اعتدنا عليها، ولن توقف مسيرتنا لا في جبيل ولا في أي مكان آخر.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout