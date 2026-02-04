تحرّكات استخبارية إسرائيلية جنوب لبنان.. اليكم التفاصيل!

A + A -

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة "اكس" أنّ وحدة جمع المعلومات "شاحاف" (869) تنفّذ نشاطًا عملياتي في جنوب لبنان، في إطار ما وصفه بمنع محاولات إعادة إعمار قدرات حزب الله، لافتًا إلى تنفيذ عمليات استهداف، وأعمال استطلاع، وتوجيه نيران برّية وجوية.وأوضح أدرعي أنّ قوات وحدة "شاحاف" (869) تعمل تحت قيادة الفرقة 91 في جنوب لبنان، وتهدف، بحسب تعبيره، إلى إحباط محاولات إعادة بناء قدرات حزب الله.وأضاف أنّ مقاتلي الوحدة نفّذوا، خلال العام الماضي، عمليات أدّت إلى تحييد نحو 60 عنصرًا تابعين لحزب الله، إلى جانب تدمير عشرات البنى التحتية، ومستودعات الأسلحة، ونقاط الرصد.وأشار كذلك إلى أنّ غرف عمليات المراقبة التابعة للوحدة ساهمت في توجيه نيران برّية وجوية خلال مئات العمليات الدقيقة التي نُفّذت في منطقة جنوب لبنان.