مشروع قانون أمام الكونغرس: عقوبات على معرقلي الانتخابات في لبنان

4
FEBRUARY
2026
قدّمَ عضوا الكونغرس الأميركي داريل عيسى ودارين لحود، مشروعَ قانون يهدف إلى فرض عقوبات على الجهات التي تعرقل إجراء الانتخابات النيابية في لبنان.

ويحمل التشريع عنوان «حماية نزاهة الانتخابات في لبنان وتصويت المغتربين». وتؤكد هذه الخطوة تزايد القلق الدولي حيال العملية الانتخابية في لبنان، ولا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة.

وورد في أحد بنود المشروع أن "حزب الله" وجماعات مسلّحة أخرى، "لطالما مارس إلى جانب نخب سياسية فاسدة وجهات خارجية، نفوذًا غير مبرَّر على المسارات السياسية في لبنان، بما في ذلك ترهيب الناخبين، والتلاعب بإدارة العملية الانتخابية، وعرقلة الإصلاحات التي تتيح تصويت أبناء الجاليات اللبنانية في الخارج."

وأضاف أن "حماية حقوق الناخبين اللبنانيين، ولا سيما من يقيمون في الخارج، تُعدّ من صميم مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة".
