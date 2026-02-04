عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 شباط 2026

النهار: يومٌ لبناني طويل... تحت مجهر واشنطن عون وسلام: لا لاستدراج المغامرات مجدداً
الديار: لا حرب شاملة ولا تسوية: لبنان عالق في المنطقة الرمادية
قاسم: حاضرون لمناقشة كيفية صد العدوان
عون يؤكد على الانتخابات... الجيش مركز الاهتمام الدولي
الأخبار: بعد فشل مسرحية- عباس- سلام لتسليم السلاح
تشريع الفوضى في المخيمات تمهيدًا لتفكيكها
اسبانيا باقية في الجنوب بعد 2026
قاسم: جاهزون لـ "إيلام العدو"
أميركا- إيران: إسرائيل لا تريد الاتفاق
اللواء: إتفاق رئاسي على منع الإنجرار لحرب جديدة
بارو في بيروت غداً: مؤتمر دعم الجيش والميكانيزم.. وصدّي يدَّعي على مشلب
البناء: احتكاكات عسكرية بحرية وبرية في الخليج… وتمسّك بخيار التفاوض رغم الحذر | إيران تتريّث بالتفاوض الإقليمي وتعيد جولة التفاوض إلى مسقط وواشنطن توافق | نتنياهو يتعهّد بإطاحة التفاوض… وسلام يمسك قرار الحرب والسلم والسيادة جنوباً
الجمهورية: الجميع ينتظر مفاوضات الجمعة
لبنان ودعم الجيش "على طاولة" الكونغرس
نداء الوطن: خمس سنوات على اغتيال لقمان سليم
المدن: المفاوضات محفوفة بخطر الحرب: نقاش إيراني بتجديد النظام
l'orient le jour: Iran-États-Unis : les négociations déjà fragilisées
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: «التيار» في طريقه إلى عدم التحالف في لوائح تضم مرشحين لـ «الحزب»
عون وسلام يؤكدان على منع إقحام لبنان في مغامرة جديدة
الشرق الأوسط السعودية: إردوغان لـ«الشرق الأوسط»: علاقتنا مع السعودية تكتسي أهمية استراتيجية كبرى للسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة
ثمَّن الجهود السعودية والمصرية لاحتواء الأزمة السودانية... وأكد رفضه أي تقسيم بالصومال