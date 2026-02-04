living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 شباط 2026

4
FEBRUARY
2026
 النهار: يومٌ لبناني طويل... تحت مجهر واشنطن عون وسلام: لا لاستدراج المغامرات مجدداً





 الديار: لا حرب شاملة ولا تسوية: لبنان عالق في المنطقة الرمادية
قاسم: حاضرون لمناقشة كيفية صد العدوان
عون يؤكد على الانتخابات... الجيش مركز الاهتمام الدولي

 

 الأخبار: بعد فشل مسرحية- عباس- سلام لتسليم السلاح
 تشريع الفوضى في المخيمات تمهيدًا لتفكيكها
  اسبانيا باقية في الجنوب بعد 2026
 قاسم: جاهزون لـ "إيلام العدو"
 أميركا- إيران: إسرائيل لا تريد الاتفاق









 اللواء: إتفاق رئاسي على منع الإنجرار لحرب جديدة
بارو في بيروت غداً: مؤتمر دعم الجيش والميكانيزم.. وصدّي يدَّعي على مشلب







 البناء: احتكاكات عسكرية بحرية وبرية في الخليج… وتمسّك بخيار التفاوض رغم الحذر | إيران تتريّث بالتفاوض الإقليمي وتعيد جولة التفاوض إلى مسقط وواشنطن توافق | نتنياهو يتعهّد بإطاحة التفاوض… وسلام يمسك قرار الحرب والسلم والسيادة جنوباً







 الجمهورية: الجميع ينتظر مفاوضات الجمعة
 لبنان ودعم الجيش "على طاولة" الكونغرس








 نداء الوطن: خمس سنوات على اغتيال لقمان سليم








 المدن: المفاوضات محفوفة بخطر الحرب: نقاش إيراني بتجديد النظام









 l'orient le jour: Iran-États-Unis : les négociations déjà fragilisées





  عناوين بعض الصحف العربية


 الأنباء الكويتية: «التيار» في طريقه إلى عدم التحالف في لوائح تضم مرشحين لـ «الحزب»
عون وسلام يؤكدان على منع إقحام لبنان في مغامرة جديدة







  الشرق الأوسط السعودية: إردوغان لـ«الشرق الأوسط»: علاقتنا مع السعودية تكتسي أهمية استراتيجية كبرى للسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة
ثمَّن الجهود السعودية والمصرية لاحتواء الأزمة السودانية... وأكد رفضه أي تقسيم بالصومال

     
