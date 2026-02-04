عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 شباط 2026

A + A -



النهار: يومٌ لبناني طويل... تحت مجهر واشنطن عون وسلام: لا لاستدراج المغامرات مجدداً









الديار: لا حرب شاملة ولا تسوية: لبنان عالق في المنطقة الرماديةقاسم: حاضرون لمناقشة كيفية صد العدوانعون يؤكد على الانتخابات... الجيش مركز الاهتمام الدولي

الأخبار: بعد فشل مسرحية- عباس- سلام لتسليم السلاح

تشريع الفوضى في المخيمات تمهيدًا لتفكيكها

اسبانيا باقية في الجنوب بعد 2026

قاسم: جاهزون لـ "إيلام العدو"

أميركا- إيران: إسرائيل لا تريد الاتفاق



















اللواء: إتفاق رئاسي على منع الإنجرار لحرب جديدة

بارو في بيروت غداً: مؤتمر دعم الجيش والميكانيزم.. وصدّي يدَّعي على مشلب















البناء: احتكاكات عسكرية بحرية وبرية في الخليج… وتمسّك بخيار التفاوض رغم الحذر | إيران تتريّث بالتفاوض الإقليمي وتعيد جولة التفاوض إلى مسقط وواشنطن توافق | نتنياهو يتعهّد بإطاحة التفاوض… وسلام يمسك قرار الحرب والسلم والسيادة جنوباً















الجمهورية: الجميع ينتظر مفاوضات الجمعة

لبنان ودعم الجيش "على طاولة" الكونغرس

















نداء الوطن: خمس سنوات على اغتيال لقمان سليم

















المدن: المفاوضات محفوفة بخطر الحرب: نقاش إيراني بتجديد النظام



















l'orient le jour: Iran-États-Unis : les négociations déjà fragilisées











عناوين بعض الصحف العربية





الأنباء الكويتية: «التيار» في طريقه إلى عدم التحالف في لوائح تضم مرشحين لـ «الحزب»

عون وسلام يؤكدان على منع إقحام لبنان في مغامرة جديدة















الشرق الأوسط السعودية: إردوغان لـ«الشرق الأوسط»: علاقتنا مع السعودية تكتسي أهمية استراتيجية كبرى للسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة

ثمَّن الجهود السعودية والمصرية لاحتواء الأزمة السودانية... وأكد رفضه أي تقسيم بالصومال