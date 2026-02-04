أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 شباط 2026

A + A -

اللواء: أسرارلغزيواجه سوق الاستثمارات في لبنان شبكات جديدة، من دون ضوابط لا دولية ولا محلية!غمزبدأ تحضير نائب في كتلة حزبية، ليرأس كتلتها المقبلة، في البرلمان، إذا ما ارتؤي عدم ترشح رئيسها الحالي..همسلم تجزم مصادر غير دبلوماسية لبنانية بأن الخيار العسكري استُبعد تماماً في الملف الإيراني، بانتظار الجولة الأولى من المفاوضات..البناء: خفايا وكواليسخفاياقالت مصادر دبلوماسية إقليمية إن حالة التجاذب الأمني والعسكري والاستخباري التي شهدتها مياه منطقة الخليج بين القوات الأميركية والقوات الإيرانية تعبر عن درجة التوتر والريبة التي يتصرّف بها الطرفان رغم الإعلان عن المسار التفاوضي، لكن أيضاً عن جدية المسار التفاوضي ودرجة التمسك به باختيار أشكال عسكرية وأمنية على حافة التصادم تظهر القوة، لكنها تحرص على تفادي الصدام المباشر والإعلان الذي يؤكد أن هذه التجاذبات لم تؤثر على موعد التفاوض دليل على أن المقدّمات التي سبقت الإعلان عن جلسة التفاوض أعلى من مجرد السعي لاستكشاف كل طرف ما لدى الآخر.كواليسسجّلت مصادر سياسية لبنانية حالة إحباط لدى أطراف لبنانيين من الإعلان عن مسار تفاوضي أميركي إيراني يوازي أو يزيد درجة الإحباط التي تعكسها وسائل الإعلام الإسرائيلية، خصوصاً مع الإعلان أن التفاوض سوف يدور حول الملف النووي حصراً ما يعني جدّية أميركية في التوصل إلى حلّ تفاوضي يتسبب بالقلق لكل الذين يرغبون أن تسير الأمور نحو هزيمة إيرانية سواء عبر تفاوض يشبه الاستسلام او حرب تنتهي بالخسارة. وقالت المصادر إن نجاح المفاوضات سوف يتسبب بأزمة كبرى لـ”إسرائيل” وهذه المرة لن يكون معها شركاء عرب ومسلمون يندبون حظهم كما حدث بعد اتفاق 2015، بل سوف يلطم معهم بعض اللبنانيين وقلة عربية وإسلامية ربطت مصيرها بالقوة الإسرائيلية وأحرقت وراءها السفن.نداء الوطن: أسرارمعلومات حسّاسة وصلت إلى جهات أجنبية وعربية عن تدخل جرى خلف الكواليس لمعالجة ملف شركة صيرفة موضوعة على لوائح العقوبات، عبر تحرّك سياسيّ لشطب مطالبات تُقدّر بنحو 350 مليار ليرة لبنانية ومثبتة في حسابات المصرف المركزي وملفات التفتيش والرقابة.تُبدي لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني استياءً شديدًا من امتناع حركة "حماس" عن تسليم سلاحها، خلافًا لما قامت به فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتشير مصادر إلى استياء كبير لدى رئيس الحكومة من قيام "حماس" بالتحريض على رئيس اللجنة السفير دمشقية.همس مصدر وزاريّ بأن جهات مالية دولية وضعت إشارات حمراء أساسية على موازنة 2026، ولا سيّما لجهة غياب أي تحديد واضح للسياسات الإصلاحيّة، فضلًا عن ملاحظات قاسية طالت المقاربة الضريبية التي تجنبت المساس بالريوع كليًا.