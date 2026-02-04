living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأخبار: الصدّي يضلّل القضاء في بواخر الفيول المُزوّر

4
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: ندى أيوب-

 ادّعى وزير الطاقة جو صدّي على كاشف فساد في قضية بواخر الفيول المُزوّر، متّهماً إياه بتهديد الأمن القومي الاقتصادي، على خلفية مطالبته المصرف المراسل بعدم تمرير شحنات فيول قبل التثبّت من قانونية مستنداتها


اختار الوزير جو صدّي، الوافد حديثاً إلى وزارة الطاقة والمياه ومبعوث حزب «القوات اللبنانية» لـ«مكافحة الفساد» فيها، أن يفتح مواجهة سياسية وقضائية مع المهندس فوزي مشلب، مدّعياً عليه أمام النيابة العامة التمييزية بتهمة «تهديد الأمن القومي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي».

 

وكان صدّي نفسه قد طلب لقاء مشلب في وقت سابق، واستمع إلى المعلومات التي يملكها حول دخول فيول ذي منشأ روسي إلى لبنان بعد تلاعب الشركة المورّدة بمصدره الأصلي لتفادي العقوبات الدولية، وما يترتّب على ذلك من مخاطر قانونية ومالية قد تطاول لبنان والمصرف المركزي.

 

وبناءً على إخبارات مشلب المُقدّمة إلى مديرية الجمارك والنيابة العامة المالية، قامت «الجمارك» بحجز باخرة فيول «Hawk III» بعدما تبيّن أنّ مستنداتها مُزوّرة في ما يخص بلد المنشأ، وفرضت غرامة قيمتها 10 ملايين دولار، إضافة إلى حجز كفالة مالية لشركة Sahara Energy بقيمة 5 ملايين دولار. كما حجز القضاء 12 مليون دولار احتياطاً إلى حين انتهاء التحقيقات حول عدة بواخر لشركة Iplom International SA، و18 مليون دولار أخرى في ملف شركة BB Energy.

 

لكن، رغم ذلك كلّه، قرّر صدّي في نهاية المطاف الاكتفاء بدور وزارة الطاقة كساعي بريد بين الأطراف المعنية باستيراد النفط من شركات ومصارف، متجاهلاً دوره الرقابي الأساسي المتمثّل في التدقيق في مستندات الشركات المورّدة، والتأكّد من منشأ الفيول، ومدى قانونية عملية التوريد برمّتها.

 

وبعد فشل محاولات مشلب مع صدّي، على مدى سبعة أشهر، لإجبار الشركات على الالتزام بمتطلّبات دفتر الشروط وإلزامها بإبراز مستنداتها، وآخرها الباخرة Can KA التي وصلت قبل أسبوعين إلى لبنان، لجأ مشلب الأربعاء إلى مراسلة مصرف لبنان والمصرف المراسل الأميركي JP Morgan، الذي تمرّ عبره الاعتمادات الخاصة باستيراد الفيول. وأبلغهما أنّ باخرة Can KA التابعة لشركة Iplom International SA، القادمة من مرفأ مرمرة، يجب إخضاع مستنداتها، كما كل البواخر القادمة من هذا المرفأ، للتدقيق والتحقّق من بلد المنشأ قبل صرف المستحقات، بسبب أن مرفأ مرمرة يخضع لتحقيقات أوروبية متعلّقة بعمليات تزوير تديرها شركة Alkagesta الأذربيجانية، التي تبيع النفط الروسي الخاضع للعقوبات على أنه نفط ذو منشأ مختلف.

وزير الطاقة أبلغ القضاء معلومات خاطئة وسيّس الملف


وأوضح مشلب في مراسلته أن الهدف هو حماية لبنان من العقوبات المالية والتبعات القانونية التي ستطاوله في حال تبيّن أنه يستورد نفطاً روسياً مُزوّراً. ولم يرد في المراسلة، أي طلب من مشلب إلى المصرف الأميركي بعدم التعامل مع لبنان، أو الامتناع عن تمرير اعتمادات استيراد الفيول، بل اكتفى بالتأكيد على ضرورة التدقيق في مستندات هذه الباخرة وسواها من البواخر المشكوك فيها. في المقابل، اتّهمه صدّي بأنه «متآمر على الدولة والمجتمع والقطاع الخاص».

 

وسريعاً، تدخّل القاضي جمال الحجار، وحوّل ملف الادّعاء إلى مديرية المخابرات التي استدعت مشلب للتحقيق. وجاء هذا التحرّك القضائي بعد أن راسل مصرف JP Morgan صدّي طالباً توضيحات.

 

قبل ذلك، كان مشلب قد قدّم إخباراً بشأن هذه الباخرة أمام النيابة العامة المالية، وعلى أثره طلب القاضي ماهر شعيتو من الشركة المورّدة إبراز مستنداتها للتثبّت من مصدر 35 ألف طن من الفيول أويل، كانت الباخرة تنتظر إذن إفراغها في لبنان. وخلال أسبوعين، لم تتمكّن الشركة إلّا من تقديم مستندات لـ14 ألف طن فقط من أصل 35 ألفاً، مدّعيةً أن مصدرها كازاخستان، وكان البيان المُقدّم عبارة عن بيان «ترانزيت» عمره ستة أشهر، وهو أمر غير مُقنِع عملياً ومنطقياً، فيما لم تتمكّن من إثبات مصدر باقي الحمولة.

 

وقبل ثلاثة أشهر، حصل الأمر ذاته، حين أفرغت باخرتا Hawk III وMinerva Anna التابعتان لشركة Sahara حمولتهما وغادرتا لبنان، تحت ضغوط مورست على مديرية الجمارك. بعد ذلك تحرّك القاضي شعيتو بناءً على إخبار من مشلب، وحتى اليوم ترفض الشركة الامتثال لطلبه بتقديم مستندات تُثبِت منشأ الفيول.


جوهر النقاش يكمن في خوف صدّي من تحرّك مصرف JP Morgan، ما يثير علامات استفهام حول رفضه التدقيق في مستندات الشركات، في الوقت الذي كانت فيه أمام الوزير القواتي فرصة لإثبات جدّية «المشروع الإصلاحي» للقوات في وزارة الطاقة، علماً أن مشلب كان قد كشف ملفات وقدّم إخبارات خلال ولاية وزيرَي الطاقة السابقين، ريمون غجر ووليد فياض، المحسوبيْن على التيار الوطني الحر، بخلاف مزاعم صدّي حول استهدافه سياسياً بحجة قرب مشلب من التيار العوني.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout