شو الوضع؟ لبنان أمام انتظارَين...

من ضمن سياسة الإنتظار التقليدية، يقف لبنان مترقباً نتائج مسارَين، وخطوتين. الأولى، ما سيحمله قائد الجيش العماد رودولف هيكل من جولته الأميركية، بما في ذلك ما سيحدد كيفية تعاطي قيادة الجيش مع المسألة الأدق وهي حصر السلاح في شمال الليطاني. المسار الثاني معروف، وهو ما سينتج عن الكباش الأميركي – الإيراني، وخلفه التحفز الإسرائيلي التقليدي.وكلا المسارين، متقاطعان مع بعضهما، في النتائج على لبنان. وما بينهما، يتصاعد التوتر وسط الرسائل المتبادلة، بين الدولة وحزب الله. فرئيسي الجمهورية والحكومة، يؤكدان أن خطة حصر السلاح ستطبق على كل الأراضي اللبنانية. وحزب الله في المقابل، وخاصة على لسان أمينه العام، يكرر خطوطه الحمر، والتي يمكن أن تصل إلى "الشهادة"، بحسب ما قال الشيخ نعيم قاسم.وما بين المسارين، فراغ يملأه أولئك الذين يتقنون الكلام فقط، وبعضهم من مطلقي الشتائم، بسبب عقليتهم الإلغائية التي لم تخرج من عقلية الحرب وتصفياتها الدموية.ففي المواقف الرسمية، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن "سط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح، هما أمران لا رجوع عنهما مهما كانت الاعتبارات، ونعمل على تحقيقهما بعقلانية وواقعية ومسؤولية". أما رئيس الحكومة نواف سلام فقال من جهته في جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، أن "مفهوم السيادة سيُمكّن الدولة اللبنانية من بسط سيطرتها على كامل أراضي لبنان".في المقابل كان الشيخ نعيم قاسم يقول "بين السلّة والذّلّة نحن مع الشهادة"، معتبراً أنه لم يعد مطلوبًا من لبنان أيّ شيء"، وأن المطلوب هو "الضغط على الولايات المتحدة والعدو إسرائيل لتنفيذ الإتفاق ووقف العدوان". ولفت إلى أنه عندما "أعلن قائد الجيش أنّه انتهى من مرحلة جنوب نهر الليطاني" طُلب منهم إصدار بيان يؤكد أنّ "انتهى جنوب نهر الليطاني"، مضيفًا: "نحن لا علاقة لنا بهذا الأمر".إلى ذلك، لفت المجلس السياسي للتيار الوطني الحر بعد اجتماعه الدوري إلى المهزلة التي حصلت في المجلس النيابي بخصوص الوعود المعطاة للعسكريين ولموظفي القطاع العام. ورأى أن استخدام رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أسلوب الشتيمة بدل اعتماد الحجة يدل على أن الرجل لا يملك إلا مشروع إلغاء خصومه المسيحيين ويحاول بالصراخ والشتائم تغطية عجزه وفشل وزرائه في الحكومة .