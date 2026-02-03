المجلس السياسي للتيار: جعجع يحاول بالشتائم تغطية فشل وزرائه

A + A -

عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش التطورات وأصدر البيان الآتي:1 - ناقش المجلس مسار جلسات مناقشة الموازنة وما أظهرته من قصر نظر وفراغ على مستوى الطروحات والإنجازات ومن تناقض واضح بين التصويت مع الموازنة في الحكومة والتصويت ضدها في المجلس النيابي، والتصويت ضد الموازنة والبقاء في الحكومة، وكذلك من المهزلة التي حصلت في المجلس النيابي بخصوص الوعود المعطاة للعسكريين ولموظفي القطاع العام.2 - توقف التيار باستهجان عند الكلام الهابط لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بحق التيار الوطني الحر ورئيسه، ويرى أن إستخدام جعجع أسلوب الشتيمة بدل اعتماد الحجة يدل على أن الرجل لا يملك إلا مشروع إلغاء خصومه المسيحيين ويحاول بالصراخ والشتائم تغطية عجزه وفشل وزرائه في الحكومة .وستكون إطلالة رئيس التيار التلفزيونية هذا الأسبوع مناسبة لطرح الرؤية الشاملة للتيار الوطني الحر في مواضيع الإنتخابات والإصلاحات واسترداد السيادة وعودة النازحين واستعادة حقوق المودعين وغيرها من المواضيع الملحة للبنانيين كبديل عن سياسة التنظير والشتائم.