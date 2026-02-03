تزوير وكالات بيع وشراء سيارات... ماذا حصل؟

A + A -

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــةالبلاغ التّالي:في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، وبناءً على معلومات توافرت لدى فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام عدد من الأشخاص في محلة كترمايا بإجراء وكالات مزوّرة باسم كاتب عدل وهمي، بغية بيع وشراء سيارات على نطاق واسع.على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت عناصر هذه الفصيلة من كشف هويات عدد من المتورطين وتوقيفهم، وهم كل من:– ه. ح. (مواليد عام 1978، لبناني)– م. ح. (مواليد عام 2007، لبناني)– ع. ش. (مواليد عام 2003، لبناني)بالحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم بالاشتراك مع آخرين، العمل جار لتوقيفهم.أُجري المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.