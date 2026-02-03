غادة شريم عطا: هل الادعاء هو لكشف الفاسدين ام لاسكات ⁦ فوزي مشلب بكل بساطة

A + A -

كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عطا: بعد ان كشفت وزارة الطاقة رسالة وجهها فوزي مشلب الى احد المصارف المراسلة قامت قائمتها على اعتبار ان هذه الرسالة تتسبب بالاخلال بالامن القومي الاقتصادي ،وتهدد الاستقرار الاجتماعي، وتفقد الثقة بالدولة اللبنانية، وتشل مرافقها وتكبد الشعب اللبناني برمته الخسائر الفادحة عبر اغراق البلاد بالعتمة !

‏ما هي هذه الرسالة التي يقف الامن القومي عند حدودها؟

‏ بدل من التأكد من ادعاءات المواطن فوزي مشلب عبر تحويل منشوراته الى اخبارات لمحاسبة المتورطين تدعي الدولة عليه، ليبقى السؤال هل الادعاء هو لكشف الفاسدين ام لاسكات⁦ فوزي مشلب بكل بساطة