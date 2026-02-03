عقل: لا الآدمي فوزي بيتراجع، ولا ابن الميليشيا بصير دولة!

A + A -

بدل ما وزير سمير جعجع صدي، يعمل واجباته ويكافح الفساد في شراء النفط والفيول،

راح يقدم شكوى ضد فوزي مشلب "كاشف الفساد" بمحاولة لمنعه من فضح الارتكابات.

وزارة الطاقة تفرط بأموال اللبنانيين، بينما فوزي ومصرف JPMORGAN 🇺🇸 يحققون!!



التحية للآدمي فوزي مشلب بوجه محاولات الترهيب… — Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧 (@w_akl) February 3, 2026

كتب عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» المحامي وديع عقل عبر اكس:بدل ما وزير سمير جعجع صدي، يعمل واجباته ويكافح الفساد في شراء النفط والفيول،راح يقدم شكوى ضد فوزي مشلب "كاشف الفساد" بمحاولة لمنعه من فضح الارتكابات.وزارة الطاقة تفرط بأموال اللبنانيين، بينما فوزي ومصرف JPMORGAN 🇺🇸 يحققون!!التحية للآدمي فوزي مشلب بوجه محاولات الترهيب الميليشيوية.لا الآدمي فوزي بيتراجع، ولا ابن الميليشيا بصير دولة!