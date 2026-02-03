عقل: لا الآدمي فوزي بيتراجع، ولا ابن الميليشيا بصير دولة!

A+
A-
كتب عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» المحامي وديع عقل عبر اكس:
بدل ما وزير سمير جعجع صدي، يعمل واجباته ويكافح الفساد في شراء النفط والفيول،
راح يقدم شكوى ضد فوزي مشلب "كاشف الفساد" بمحاولة لمنعه من فضح الارتكابات.
وزارة الطاقة تفرط بأموال اللبنانيين، بينما فوزي ومصرف JPMORGAN 🇺🇸 يحققون!!
التحية للآدمي فوزي مشلب بوجه محاولات الترهيب الميليشيوية.
لا الآدمي فوزي بيتراجع، ولا ابن الميليشيا بصير دولة!
بدل ما وزير سمير جعجع صدي، يعمل واجباته ويكافح الفساد في شراء النفط والفيول،— Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧 (@w_akl) February 3, 2026
راح يقدم شكوى ضد فوزي مشلب "كاشف الفساد" بمحاولة لمنعه من فضح الارتكابات.
وزارة الطاقة تفرط بأموال اللبنانيين، بينما فوزي ومصرف JPMORGAN 🇺🇸 يحققون!!
التحية للآدمي فوزي مشلب بوجه محاولات الترهيب…