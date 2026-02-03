عصابة ابتزاز وتهديد عبر “واتساب”.. في لبنان!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التالي:في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيّما جرائم الابتزاز والتهديد، ورد إلى شعبة العلاقات العامة رسالة عبر خدمة «بلّغ» تفيد بتعرّض مواطنة لعمليات ابتزاز وتهديد بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها، من قبل أشخاص مجهولين يستخدمون أرقامًا هاتفية لبنانية وأجنبية عبر تطبيق “واتساب”.بنتيجة المتابعة الفنية والتقنية، والاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، تمكّنت عناصره من تحديد هويات المشتبه بهم، حيث جرى توقيف ثلاثة أشخاص، وضُبطت بحوزتهم هواتفهم الخلوية.بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة تقوم بتصوير سيارات المواطنين ولوحات تسجيلها، مستهدفين أشخاصًا من فئات عمرية مختلفة، بما في ذلك كبار السن والفتيات في أوضاع محرجة أحيانًا، سواء أثناء تواجدهم في سياراتهم أو على جانب الطريق برفقة أصدقاء. وكان الموقوفون يستخدمون الصور ومقاطع الفيديو للابتزاز، إما من خلال استغلال الوضعيات التي تم تصوير الضحايا بها، أو بإيهامهم بأنهم تسببوا في صدم مركباتهم، مطالبين الضحايا بتحويلات مالية مقابل التوقف عن نشرها. وبالكشف على الهواتف الخلوية العائدة للموقوفين، تبيّن وجود العديد من عمليات الابتزاز والتهديد التي نفّذت بذات الأسلوب الجرمي.أودع الموقوفون مع المضبوطات القضاء المختص بناء على اشارته.تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناء على إشارة القضاء المختصّ من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهم، أو تعرّضوا لعمليّات مشابهة، الحضور إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية الكائن في محلّة بولفار الرئيس كميل شمعون / ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر – الطابق الرابع، للتعرّف عليهم وإجراء المقتضى. وتحذّر هذه المديريّة العامّة بناءً على إشارة القضاء المختصّ، المواطنين من الوقوع ضحية عمليات ابتزاز وتهديد مماثلة، وتدعوهم إلى عدم التجاوب مع أي اتصالات أو رسائل مشبوهة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية تحت أيّة ذريعة.