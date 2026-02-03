living cost indicators
هذا ما قالته القاضية عون عن ملاحقة فوزي مشلب!

3
FEBRUARY
2026
كتبت القاضية غادة عون بعد اعلان وزارة الطاقة عن ملاحقة الناشط فوزي مشلب:

"بدل حماية فوزي مشلب كاشف فساد بمئات ملايين الدولارات يلاحق بتهمة باطلة؟؟؟؟؟.
اين قانون حماية كاشفي الفساد!!!

واضافت عون: بلكي الجماعة هلق همهم الوحيد مكافحة كاشفي الفساد  لا حماية كاشفي الفساد ، الهيئة هيدا القانون مع هذه "الدولة العميقة" ،يللي بترفع مرتكبين ومدعى عليهم ، سيكون مصيره متل  كل القوانين الإصلاحية الاخرى  مثل قانون رفع السرية المصرفية  ،حتى فقط نبروزهم ،او نغليهم ونشرب ميتهم ...
من حق فوزي ان يستفيد من حماية قانون كاشفي الفساد ،وهيدا التسلط الأعمى وملاحقة الاوادم  لازم  ينوضعلوا حد ، ولازم يوصل لاعلى المراجع في الخارج، 
 شو يلليى عم يطالب فيه فوزي سوى تنفيذ،شروط العقد ومنع التزوير ، هلق صار عم يرتكب جرم!!!!! لانه طالب بكشف الحقيقة.يا عيب الشوم عليكم   بدل ان يقوم القضاء بالتحري عن هذا الموضوع ومعاقبة من زور يسأل فوزي لانه راسل مصرف jp morgan،هذا الفساد بعينه هو الذي ادى الى إفلاس البلد وتعذيب وسرقة الشعب اللبناني ووضع لبنان على اللائحة الرمادية 

يا عزيزي فوزي مشكلتك انك  ازعجت الفاسدين والجماعة ضاعوا ومش عارفين شو يعملوا."
{{article.title}}
