عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 3 شباط 2026

النهار: تحرّكٌ برلماني حكومي لمعالجة المأزق الانتخابي... الضغوط تواكب زيارة هيكل وتُحدّد نتائجهاالأخبار: العدو يواكب زيارة هيكل الأميركية بتصعيدٍ واسعٍمصير "الميكانيزم" يعد البت في ملف إيرانأميركا- إيران: عودة المسار التفاوضيالديار: هل ابتعد «شبح» الحرب بين أميركا وايران؟لبنان تحت الضغط...القبول بالشروط الأميركيّة...«والا»!هيكل: لإسقاط المهل الزمنيّة... مَن يُريد تأجيل الإنتخابات؟اللواء: مدريد لعون: سنشارك بمؤتمر باريس وندرس البقاء في الجنوبسلام يبحث ضمانات القروض مع البنك الدولي.. والإحتلال يضغط على الجيش والدولة بالنار والدمارالبناء: واشنطن تعدل خطابها نحو منع السلاح النووي حصراً… والحرب إذا فشل التفاوض | شمخاني للميادين: طهران مستعدة للحرب لكنها تمنح فرصاً للتفاوض النووي فقط | فضيحة النخبة الأميركية في أرشيف ابستين تُحرج بعض اللبنانيين… «ما بتشبهونا»الجمهورية: لا تعديلات... ولا جلسة للإنتخاباتعون: لمشاركة اسبانيا في مؤتمر الجيشالمدن: ترامب و"حلف بغداد الموسع".. بدر مكتمل في المدار الأميركينداء الوطن: نبيه برّي بين الحذر والتموضع: تحوّل بلا انفصالعناوين بعض الصحف العربيةالشرق الأوسط السعودية: ترمب: إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع إيران ستحدث «أمور سيئة»الأنباء الكويتية: عدّ تنازلي لذكرى اغتيال الحريري في 14 فبراير وإسرائيل تواصل استباحة لبنان من دون رادع