عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 3 شباط 2026

3
FEBRUARY
2026
 النهار: تحرّكٌ برلماني حكومي لمعالجة المأزق الانتخابي... الضغوط تواكب زيارة هيكل وتُحدّد نتائجها




 


 الأخبار: العدو يواكب زيارة هيكل الأميركية بتصعيدٍ واسعٍ
 مصير "الميكانيزم" يعد البت في ملف إيران
 أميركا- إيران: عودة المسار التفاوضي






 
 الديار: هل ابتعد «شبح» الحرب بين أميركا وايران؟
لبنان تحت الضغط...القبول بالشروط الأميركيّة...«والا»!
هيكل: لإسقاط المهل الزمنيّة... مَن يُريد تأجيل الإنتخابات؟






 
 اللواء: مدريد لعون: سنشارك بمؤتمر باريس وندرس البقاء في الجنوب
سلام يبحث ضمانات القروض مع البنك الدولي.. والإحتلال يضغط على الجيش والدولة بالنار والدمار







 البناء: واشنطن تعدل خطابها نحو منع السلاح النووي حصراً… والحرب إذا فشل التفاوض | شمخاني للميادين: طهران مستعدة للحرب لكنها تمنح فرصاً للتفاوض النووي فقط | فضيحة النخبة الأميركية في أرشيف ابستين تُحرج بعض اللبنانيين… «ما بتشبهونا»






 
 الجمهورية: لا تعديلات... ولا جلسة للإنتخابات
 عون: لمشاركة اسبانيا في مؤتمر الجيش









  المدن: ترامب و"حلف بغداد الموسع".. بدر مكتمل في المدار الأميركي






 
 نداء الوطن: نبيه برّي بين الحذر والتموضع: تحوّل بلا انفصال







  عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: ترمب: إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع إيران ستحدث «أمور سيئة»






 
  الأنباء الكويتية: عدّ تنازلي لذكرى اغتيال الحريري في 14 فبراير وإسرائيل تواصل استباحة لبنان من دون رادع
