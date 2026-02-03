living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 3 شباط 2026

FEBRUARY
2026
 اللواء: أسرار

 لعز
تجري ترتيبات لزيارة مسؤولين ووزراء إلى القرى الجنوبية التي تتعرض لاعتداءات في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا.

 غمز
ثمّة اتجاه لدى كتلة مسيحية كبيرة لإستبدال القسم الأكبر من نواب  الحزب الذي تنتمي إليه في الإنتخابات المقبلة..
 
  همس 
نُقل عن مرجع كبير ارتياحه  لمسار الوضع بعد إقرار الموازنة ، وعلى الأخص في ما يتعلق بالتعاون بين الرئاسات.
 







 البناء: خفايا وكواليس

خفايا
حذر مسؤول إسرائيلي سابق في مداخلة في أحد مراكز الدراسات الأميركية من أن تكون واشنطن قد تخلّت عن شروطها بما يخص البرنامج الصاروخي الإيراني وما يسمى بـ نفوذ إيران الإقليمي باعتبارها قضايا إقليمية كانت تتبناها واشنطن بسبب مطالبات حلفائها الإقليميين تعليقاً على اتفاق عام 2015 خصوصاً الخليج و”إسرائيل” ومع ضغط الخليج لتجنب خيار الحرب وسعي “إسرائيل” لتحييد نفسها من تداعيات الحرب بوساطة روسية من وراء ظهر أميركا باتت واشنطن تتصرّف كأنها في حل من هذا الالتزام. والأرجح أنها سوف تقبل بحصر التفاوض بالملف النووي وربما تذهب إلى التفاوض في هذا الإطار على ضمانات أكثر تشدداً من تلك الواردة في اتفاق 2015 بدل الإصرار على وقف تخصيب اليورانيوم وفي هذه الحالة سوف تكون “إسرائيل” قد خسرت فرصة تاريخية لن تكرّر مع الحشود الأميركية التي جاءت بنية شن حرب على إيران تهربت “إسرائيل” من الشراكة في دفع فواتيرها.

كواليس
قال مصدر دبلوماسي في دولة إقليمية بارزة تلعب دوراً في التفاوض بين أميركا وإيران إن مشاركة دول الإقليم في اجتماع أنقرة بين الإيرانيين والأميركيين هو مدخل لإدخال دول المنطقة في تحمّل مسؤولية القضايا التي تخصها مثل نفوذ إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي، بينما يبقى الملف النووي موضوع اهتمام أميركي محوري، مشيراً إلى أنه سبق لدولة المنطقة أن طلبت توسيع إطار خمسة زائد واحد لضمان مشاركتها في المفاوضات ورفض طلبها وتوقع أن يؤدّي الاجتماع إلى رسم هيكلية تفاوضية تسهل على أميركا وإيران التفاوض وسوف تكون “إسرائيل” الجهة الوحيدة الغائبة عن طاولة المفاوضات بل سوف تكون الجهة التي وحّد الخوف من تغول دورها وارتفاع سقف عدوانيتها الدول التي كانت في حال خلاف وصراع كحال السعودية وإيران وتركيا، خصوصاً بعد تجربة سورية وقصف الدوحة والتوسع الإسرائيلي نحو أرض الصومال وحضرموت.






  نداء الوطن: اسرار


 علمت "نداء الوطن" أن سفارة لبنان في واشنطن، لا سيّما السفيرة ندى معوّض، وضعت كلّ إمكاناتها لإنجاح زيارة قائد الجيش واستمرار الدعم الأميركيّ للمؤسّسة العسكرية.

تكشف مصادر سياسية أن ملف الطاقة سيشهد مفاجآت قضائيّة تتعلّق بشحنات الفيول وببواخر توليد الكهرباء، وتتوقع هذه المصادر أن تتلاحق الاستدعاءات لأشخاص على ارتباط بهذا الملف. 

عُلِم أن أحد الوزراء الحاليّين سيتغيّب عن نشاطه الوزاريّ وعن جلسات مجلس الوزراء، بسبب خضوعه للعلاج، وقد يكون العلاج خارج لبنان.
{{article.title}}
