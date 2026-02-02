living cost indicators
"الحزب" ينعي شهيده!

2

2
2026
2026
نعى "حزب الله"، في بيان  "بمزيدٍ من الرضا والتسليم والإعتزاز، فقيد الجهاد والمقاومة، الحاج علي حسن سلهب "الحاج مالك"‏،‏ والذي ارتحل بعد صراعٍ مع المرض مختتماً تاريخاً مديداً من العطاء والتضحية والجهاد". 

أضاف :"منذ ‏انطلاقة المقاومة حضر الفقيد القائد مجاهداً في ساحاتها المختلفة باذلاً نفسه وعمره وكل ما يملك ‏في سبيل إعلاء رايتها والتصدي للاحتلال الإسرائيلي والتكفيري على جبهتي الجنوب والبقاع.‏

 كان الحاج أبو أحمد سلهب علماً من أعلام المقاومة الإسلامية في لبنان ومن صناع انتصاراتها، ‏وكان قائداً لا يكل ولا يمل مهما اشتدت الأزمات والصعاب، وهو عايش أجيالاً من المجاهدين ‏الذين ترك فيهم بصمته القيادية والتربوية.‏

لقد التحق القائد الحاج أبو أحمد سلهب بركب من سبقه من إخوانه المجاهدين والشهداء وهو في ‏شوق إليهم، وبعد أن صدق العهد مع ربه وانتظر لقائه بكل احتساب وأمل وصبر". ‏

وتقدم حزب الله بالعزاء من "جميع مجاهديه ومن كل المقاومين والأحرار بفقدان القائد أبو أحمد ‏سلهب ويدعو الله تعالى أن يتقبله مجاهداً صادقاً مضحياً وأن يحشره في مرتبة الشهداء مع من ‏أحب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".
{{article.title}}
