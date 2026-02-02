living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سباق محموم بين مساعي المفاوضات وأرمادا الحرب

2
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حبيب البستاني*

على وقع قرقعة السلاح وتحركات الأرمادا الأميركية تعيش المنطقة في حالة من الانتظار والترقب، فالجميع وبدون استثناء يتأهب لحدث جديد لا بل أحداث جديدة قد تغير كل ما في المنطقة من المحيط إلى الخليج وما بينهما، وصولاً إلى أفغانستان والصين ولا سيما "طريق الحرير" المخطط الصيني الكبير الذي من المؤمل أن يربط الشرق الأوسط بمناطق آسيا وأفريقيا ويمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الهادي بحراً ومن ناحية البر من الصين وصولاً إلى أوروبا مروراً بآسيا الوسطى وبلاد الأناضول وإنطاكيا. فالكل بات على يقين أن أي تغيير جيوسياسي ستكون له انعكاسات ليس فقط إقليمية فحسب إنما دولية. والرئيس الأميركي الذي يضع إصبعه على الزناد ليس مستعداً على ما يبدو للذهاب بعيداً في هذا المنحى، فمن السهل البدء بالحرب ولكن لا أحد يستطيع التكهن بنهايتها ولن يكون من السهل وضع حد لها، فاستهداف إيران لن يشكل حدثاً معزولاً في الزمان والمكان وبالتالي فإن تهديد مصالح الصين وروسيا والهند لن يمر مرور الكرام. وهذه الدول الثلاث هي الأكثر استفادة من طريق الحرير، ولأخذ العلم فإن استثمارات الصين في إيران وحدها تجاوزت ال 400 مليار دولار منها 280 مليار لقطاع النفط و120 مليار دولار للبنى التحتية تمتد على فترة 25 عاماً، والصين التي تعتبر المستورد الأول للنفط الإيراني بنسبة تتجاوز ال 90% ستتمكن من تحصيل قيمة استثماراتها بموجب اتفاقيات لاستيراد النفط  بأسعار مخفضة تمتد لنفس الفترة الزمنية. والرئيس الأميركي يعلم ذلك جيداً وهو لن يقوم بمغامرة في إيران إلا بعد الإجابة  عن السؤال الكبير " ماذا بعد؟ ".
الضربة رهن بمعرفة أحداث اليوم الثاني
بات واضحاً وجود معسكرين كبيرين في العالم لهما التأثير الأكبر على خطوات ترامب المقبلة، المعسكر الأول الذي تتزعمه إسرائيل يذهب إلى حد الضغط وبكل الوسائل على الرئيس الأميركي بغية تنفيذ ضربته العسكرية على إيران، فإسرائيل غير معنية بالاتفاق النووي الإيراني وهي لا تريد فقط تدمير وتحييد القوة النووية لطهران إنما ضرب برنامج الصواريخ الباليستية والفرط صوتية الذي يشكل خطراً مباشراً على الدولة العبرية التي أصبحت كل مدنها ومنشآتها النووية والبترو كيميائية ومن حيفا وديمونا مروراً بتل أبيب  في مرمى القوة الصاروخية الإيرانية. أما المعسكر الثاني المناهض للحرب فيضم إلى جانب السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وقطر التي تتشارك وإيران في حقل فارس الجنوبي وهو حقل غاز طبيعي في الخليج العربي وحقل غاز الشمال الذي يشكل أكبر مخزون عالمي للغاز حوالي أكثر من 51 تريليون متر مكعب، إلى جانب هذه الدول يبرز الدور التركي الذي يريد ان يلعب دور بيضة القبان بين الولايات المتحدة وطهران وبالتالي تريد تركيا أن تكون عراب المفاوضات وعراب الاتفاق النووي الجديد المزمع توقيعه بين ترامب ورئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بزشكيان. هذا ومن المحبذين للحرب المعارضة الإيرانية لا سيما تلك الموجودة في الخارج والتي تريد قلب نظام الخامنئي للحلول محله، ولكن المعضلة الكبرى هي من سيخلف آيات الله في حال تم قلب النظام الإيراني من قبل الولايات المتحدة الأميركية؟ لقد بات من شبه المؤكد أن رضا بهلوي ولي عهد شاه إيران محمد رضا بهلوي الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة، لن يكون بوسعه قيادة النظام الجديد في طهران وبالتالي فمن شبه المستحيل أن تنجح ثورة بدون رأس لها، وما يؤخر الضربة الأميركية هو عدم معرفة أحداث اليوم التالي.
أميركا تريد إخضاع إيران سلمياً وليس بالضرورة بقوة السلاح
ما تريده الولايات المتحدة مختلف تماماً عما تبحث عنه إسرائيل، فإذا كان صحيحاً أن ترامب يريد أمن إسرائيل ولكنه أيضاً يريد تأمين مصلحة الولايات المتحدة، وبالتالي فهدفه هو توقيع طهران لاتفاق نووي جديد بالشروط الأميركية وذلك من دون المس بالتوازنات الإقليمية، فمسألة القوة الصاروخية الإيرانية تعتبر ثانوية أمام الخطر الناتج عن امتلاك طهران للسلاح النووي وبالتالي انتشار الأسلحة النووية في كل منطقة الخليج. وهكذا فالسباق المحموم بيم مساعي المفاوضات وأرمادا الحرب متوقف على الاتفاق النووي لا أكثر ولا أقل.
كاتب سياسي*
حبيب البستاني,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout