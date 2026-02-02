بالصور- الجيش الاسرائيلي يوجه إنذارًا عاجلًا لسكان جنوب لبنان!

A+
A-
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر إكس:
إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:
⭕️كفر تبنيت
⭕️عين قانا
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
🔸نحث سكان المبنييْن المحدديْن بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لهما: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله الإرهابي فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر
🔸البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر