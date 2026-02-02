بالصور- الجيش الاسرائيلي يوجه إنذارًا عاجلًا لسكان جنوب لبنان!

A + A -

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر إكس:

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:

⭕️كفر تبنيت

⭕️عين قانا

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

🔸نحث سكان المبنييْن المحدديْن بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني المجاورة لهما: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله الإرهابي فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر

🔸البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر