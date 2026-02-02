living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - باريس في سباق مع التصعيد!

2
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خاص tayyar.org

يأتي التحرك الفرنسي حيال لبنان في إطار سعي أوروبي متجدد لاحتواء تداعيات التصعيد الإقليمي ومنع تحوّل الجبهة اللبنانية إلى حلقة أساسية في أي حرب واسعة قد تندلع في المنطقة. فمع تزايد احتمالات المواجهة بين إسرائيل وإيران، تبدو فرنسا حريصة على إبقاء لبنان خارج دائرة النار، إدراكاً منها لهشاشة وضعه السياسي والاقتصادي، وعجزه عن تحمّل صدمات كبرى جديدة.
وتندرج الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى بيروت ضمن هذا المسار الضاغط، حيث تسعى فرنسا إلى توجيه رسائل مباشرة إلى القيادات اللبنانية حول خطورة الانخراط في أي صراع إقليمي، ولا سيما إذا قرّر “حزب الله” توسيع دائرة الاشتباك تحت عنوان الإسناد. وتستند باريس في مقاربتها إلى قناعة بأن أي تصعيد كبير لن يبقى محصوراً في الجنوب، بل قد يطال البنى التحتية الحيوية ومراكز الدولة، ويقضي على ما تبقى من مقومات الاستقرار.
هذا الحراك ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لمحاولات سابقة قامت بها فرنسا في الأشهر الأخيرة، حين دعت إلى تحييد لبنان واعتماد منطق التهدئة بدل الرهان على معادلات الردع. إلا أنّ المناخ الحالي أكثر خطورة، في ظل مؤشرات غربية عن استعداد إسرائيلي لتوجيه ضربات واسعة إذا فُتحت جبهة جديدة.
من هنا، تحاول باريس أن تتموضع كوسيط تحذيري، مستندة إلى علاقاتها التاريخية مع لبنان وإلى قنواتها المفتوحة مع مختلف القوى. غير أنّ فاعلية هذا الدور تبقى رهناً بقدرة الأطراف المحلية، وخصوصاً “حزب الله”، على تغليب منطق الدولة على حسابات المحاور، قبل أن يجد لبنان نفسه مجدداً في قلب مواجهة لا يملك أدوات التحكم بمسارها.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout