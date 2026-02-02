إعلامي لبناني يتحدّث عن "ملف إبستين"... ماذا قال؟

A + A -

عودة ملف إبستين إلى الواجهة ليست مجرد "قصة قديمة" تُستعاد، بل اختبارٌ لنظام عالمي يتقن حماية نفسه: حين تقترب الفضائح من دوائر النفوذ، تبدأ آليات الإغراق والإلهاء … ضجيج الأخبار، انفجار الأزمات، وتحوّل الرأي العام إلى جبهة أخرى. ومع تصاعد الكلام عن حربٍ محتملة في المنطقة، يصبح السؤال سياسياً بامتياز: من يملك قرار ما نراه وما لا نراه؟ ومن المستفيد حين تُستبدل المحاسبة بالخوف، وتُقايَض الحقيقة بـ"الأمن القومي"؟قد لا يكون هناك رابط مباشر، لكن النتيجة واحدة في كل مرة: حين تشتعل الحروب، تُؤجَّل العدالة، وتُدفن الملفات، وتُعاد كتابة الأولويات على مقاس الأقوياء. الحرب كانت دائماً أعظم أدوات الإلهاء: توحّد الناس، تُخضعهم، وتقصّر ذاكرتهم. المطلوب اليوم ليس تفسير التوقيت بقدر ما هو رفض تحويل أي حرب، مهما كانت، إلى رخصة لإسكات الحقيقة وحماية المتورطين في أبشع الجرائم الأخلاقية وإطفاء الضوء عن منظومات الإفلات من العقاب."