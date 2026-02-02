living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعلامي لبناني يتحدّث عن "ملف إبستين"... ماذا قال؟

2
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كتب الإعلامي ريكاردو كرم:

عودة ملف إبستين إلى الواجهة ليست مجرد "قصة قديمة" تُستعاد، بل اختبارٌ لنظام عالمي يتقن حماية نفسه: حين تقترب الفضائح من دوائر النفوذ، تبدأ آليات الإغراق والإلهاء … ضجيج الأخبار، انفجار الأزمات، وتحوّل الرأي العام إلى جبهة أخرى. ومع تصاعد الكلام عن حربٍ محتملة في المنطقة، يصبح السؤال سياسياً بامتياز: من يملك قرار ما نراه وما لا نراه؟ ومن المستفيد حين تُستبدل المحاسبة بالخوف، وتُقايَض الحقيقة بـ"الأمن القومي"؟ 

قد لا يكون هناك رابط مباشر، لكن النتيجة واحدة في كل مرة: حين تشتعل الحروب، تُؤجَّل العدالة، وتُدفن الملفات، وتُعاد كتابة الأولويات على مقاس الأقوياء. الحرب كانت دائماً أعظم أدوات الإلهاء: توحّد الناس، تُخضعهم، وتقصّر ذاكرتهم. المطلوب اليوم ليس تفسير التوقيت بقدر ما هو رفض تحويل أي حرب، مهما كانت، إلى رخصة لإسكات الحقيقة وحماية المتورطين في أبشع الجرائم الأخلاقية وإطفاء الضوء عن منظومات الإفلات من العقاب."
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout