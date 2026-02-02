إسرائيل خططت لاغتيال هذه الشخصيّة لدى وصوله إلى مطار بيروت... إليكم التفاصيل!

A + A -

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الجيش الإسرائيلي ألغى في اللحظات الأخيرة محاولة اغتيال استهدفت القيادي البارز في حركة "حماس" خليل الحية، وذلك خلال الأشهر الأولى من الحرب.

وبحسب ما أوردته "كان نيوز"، فإن الحية كان ضمن قائمة أهداف الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب، أي قبل وقت طويل من الضربة المثيرة للجدل التي نُفذت لاحقًا في الدوحة، عاصمة قطر، ضد قيادات في "حماس" خلال أيلول الماضي.

وأشار التقرير إلى أن خليل الحية كان هدفًا لعملية اغتيال جوية عند وصوله إلى مطار بيروت في مطلع الحرب، حيث تابعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحركاته عن كثب وكانت على وشك إطلاق قنابل باتجاهه.

إلا أن الهجوم أُلغي في اللحظة الأخيرة، وفق المصدر نفسه، بعدما تبيّن للجهات المعنية أنها لا تمتلك تأكيدًا قاطعًا لموقعه الدقيق، ما حال دون تنفيذ العملية.