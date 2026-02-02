جيمي جبور يوضح للبعريني: لم نستهدف رئاسة الحكومة بل مارسنا حقنا في الإعتراض على الموازنة

A + A -

كتب النائب جيمي جبور عبر إكس:

لا أدري لماذا اعتبر النائب وليد البعريني أن الإعتراض على الموازنة هو استهداف لرئاسة الحكومة وضرب لموقعها الدستوري في حين أن التيار الوطني الحر يمارس دوره الطبيعي كمعارض غير ممثَّل في الحكومة بينما الزميل الكريم اختار مع كتلته الموالاة بالرغم من عدم تمثيلهم أيضا في الحكومة ،

كما استغرب إعتباره هذا الموقف التقاءً مع القوات فهل هو وبنفس المنطق التقى مع حزب الله في موافقته وإياهم على الموازنة؟

إن شد العصب في زمن الإنتخابات أمر طبيعي ولكنه يحتاج إلى وقائع ثابة او مسائل حاصلة فعلاً فنحن من حسمنا تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة ولسنا نحن من اتهمه بتهميش عكار واهانة السنّة في عكار ولا نحن من اتهمه بتجاوز الخطوط الحمراء وتوّعد بالوقوف في وجهه من يوم تشكيل الحكومة وصاعداً.