عناوين الصحف ليوم الأثنين 2 شباط 2026

النهار: لبنان إلى الاستحقاق الانتخابي تحت وطأة المجهول... "تقاطع" بين التصعيد وهجمات "الحزب" الداخليةالديار: إجتماعات «الميكانيزم» المرتقبة عسكريّة... والمدنيّة مُعلّقةخامنئي يحسمها: الحرب المقبلة ستكون إقليميّةمدنيّون ضحايا العدوان الإسرائيلياللواء: سلاح حزب الله بند في مفاوضات واشنطن - طهرانعون في أسبانيا وسلام إلى دبي..ومهمة هيكل بمواجهة توسُّع الإعتداءات الإسرائيليةالبناء: واشنطن تبحث مع تركيا الخيار التفاوضي مع إيران ومع «إسرائيل» الخيار العسكري | الخامنئي: على الأميركيين أن يعلموا أنهم إن أشعلوا حرباً فستكون حرباً إقليمية | الموسوي: كرم يتجاوز حدود مراقبة وقف النار ومواقفه تكشف خطيئة تسمية مدنيالجمهورية: إضراب عام لثلاثة ايامعون من اسبانيا: لإجراءات حاسمة تجاه إسرائيلالمدن: قطر تخترق وتركيا تحتوي: إيران ترغب في التسوية وإسرائيل تعرقلنداء الوطن: ثروة ضخمة مجمّدة قد نخسر قسمًا منها عندما يحصل التصحيحهل دقت ساعة تحرير الثروة الذهبية ؟عناوين بعض الصحف العربيةالشرق الأوسط السعودية: ترمب: نأمل باتفاق مع إيران… وسنرى إن كان خامنئي محقاًأنباء عن عقد اجتماع نهاية الأسبوع في أنقرةالأنباء الكويتية: عون في إسبانيا وترقب لتأثير التطورات الإقليمية على لبنان