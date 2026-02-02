عناوين الصحف ليوم الأثنين 2 شباط 2026

A+
A-
النهار: لبنان إلى الاستحقاق الانتخابي تحت وطأة المجهول... "تقاطع" بين التصعيد وهجمات "الحزب" الداخلية
الديار: إجتماعات «الميكانيزم» المرتقبة عسكريّة... والمدنيّة مُعلّقة
خامنئي يحسمها: الحرب المقبلة ستكون إقليميّة
مدنيّون ضحايا العدوان الإسرائيلي
اللواء: سلاح حزب الله بند في مفاوضات واشنطن - طهران
عون في أسبانيا وسلام إلى دبي..ومهمة هيكل بمواجهة توسُّع الإعتداءات الإسرائيلية
البناء: واشنطن تبحث مع تركيا الخيار التفاوضي مع إيران ومع «إسرائيل» الخيار العسكري | الخامنئي: على الأميركيين أن يعلموا أنهم إن أشعلوا حرباً فستكون حرباً إقليمية | الموسوي: كرم يتجاوز حدود مراقبة وقف النار ومواقفه تكشف خطيئة تسمية مدني
الجمهورية: إضراب عام لثلاثة ايام
عون من اسبانيا: لإجراءات حاسمة تجاه إسرائيل
المدن: قطر تخترق وتركيا تحتوي: إيران ترغب في التسوية وإسرائيل تعرقل
نداء الوطن: ثروة ضخمة مجمّدة قد نخسر قسمًا منها عندما يحصل التصحيح
هل دقت ساعة تحرير الثروة الذهبية ؟
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: نأمل باتفاق مع إيران… وسنرى إن كان خامنئي محقاً
أنباء عن عقد اجتماع نهاية الأسبوع في أنقرة
الأنباء الكويتية: عون في إسبانيا وترقب لتأثير التطورات الإقليمية على لبنان