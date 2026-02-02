أسرار الصحف ليوم الاثنين 2 شباط 2026

A + A -

لعزتبيَّن أن بعض سفراء الخماسية ومسؤولين في عواصم معنية بالملف اللبناني قد حرصوا على متابعة مناقشات مجلس النواب في معرض تقييم خطابات النواب وجدّية مواقفهم عشية إستحقاق الإنتخابات النيابية!غمزلم تستطع القوات اللبنانية إقناع الحلفاء قبل الخصوم بمبرِّرات تصويت نواب الكتلة ضد الموازنة،في الوقت الذي كان الوزراء المحسوبون على القوات قد ناقشوها في الجلسات الوزارية ووافقوا عليها!همسحظِيَ رد وزير المال ياسين جابر على كلمات النواب بإهتمام أوساط رسمية وديبلوماسية التي أثنت على صلابة الوزير بمواجهة المزايدات الشعبوية، وتمسُّكه بمسؤولياته على مستوى «رجل دولة»!خفاياقالت مصادر سياسية إن كلام السفير السابق سيمون كرم يحمّل رئيس الجمهورية تبعات ما يقوله لأن تعيينه لم يصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء وليس ضمن أي هيكلية وظيفية لمؤسسات الدولة وهو أقرب إلى ممثل شخصيّ لرئيس الجمهورية الذي انتدبه لمهمة غير معرّفة وظيفياً، ولذلك فإن كل كلمة لكرم يجب أن تكون منسجمة مع مواقف وأقوال الرئيس. وتلفت المصادر إلى قول رئيس الجمهورية إن لا أحد تحدّث معنا عن المنطقة الاقتصادية الذي يعاكسه قول كرم إن «الجانب الإسرائيلي تحدّث عن المنطقة الاقتصادية ونحن رفضنا الأمر قبل عودة الأهالي». والأخطر كلام كرم من موقعه المحسوب ككلام للرئيس عن مشروع يقوم بإعداده لربط تنفيذ “إسرائيل” بعض واجباتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بنزع سلاح المقاومة شمال الليطاني؟كواليستقول مصادر دبلوماسية تتابع مسار الحرب والتفاوض بين واشنطن وطهران إن الأميركي يُعيد تقييم حساباته في ضوء اعتراضات مختلفة المستوى والاتجاه وصلته من حلفائه في المنطقة حول خيار الحرب والمقصود دول الخليج وتركيا و”إسرائيل”، وإن كلاً من هؤلاء يقدّم أسباباً تتصل بتداعيات الحرب التي يريدها البعض عملية جراحيّة مضمونة ويريدها الإسرائيلي دون مشاركته ودون تعرّضه للاستهداف وإن واحدة من الخيارات المتداولة هي تخيير هؤلاء الحلفاء بين حصر التفاوض بالملف النوويّ باعتبار ملفي الصواريخ والنفوذ الإقليميّ يخصّان مصالح هؤلاء الحلفاء كلّ من زاوية وإذا كانوا غير مستعدّين للمشاركة في تكلفة الحرب فليس لهم طلب المشاركة في عائداتها. وتضيف المصادر أن هذه المعادلة أعادت “إسرائيل” إلى خيار الشراكة في الحرب بينما لم يكن الجواب مشجّعاً من جانب تركيا ودول الخليج التي لم تخفِ خشيتها من أن نتائج الفوز في الحرب لن تختلف عن نتائج الفوز في حرب سورية، حيث كانت الكلفة خليجية تركية ورجّحت واشنطن كفة المكاسب لمصلحة “إسرائيل”.تؤكد مصادر دبلوماسية أن الاتجاه الدولي يذهب نحو شكل من مفاوضات سلام تتولى واشنطن رعايتها ويقودها السفير ميشال عيسى، واتفاق وقف الأعمال العدائية مرحلة وستطوى، وهذا الأمر تعيه بدقة السلطة التنفيذية وتستعد له.أصدرت جهات قضائية مذكرة منع سفر بحق رئيسة الدائرة المالية في بلدية صيدا (ز. د.) في خطوة تأتي استكمالًا لإجراءات باشرها جهاز أمن الدولة ضمن مسار تدقيق واسع في قضايا مالية داخل البلدية شمل التحقيق مع رئيس البلدية وأعضاء وموظفين ويُستكمل التحقيق لتحديد المسؤوليات بدقة.قُتِل أحد أخطر المطلوبين بتهم الإتجار بالمخدرات، من آل زعيتر، في اشتباك مع إحدى عصابات المخدرات الفلسطينية في مخيم برج البراجنة، وبعد شيوع خبر مقتله فوجئ معنيون كيف أن القتيل خارج السجن وهو أوقف منذ شهرين بتهمٍ تستدعي سجنه سنوات.