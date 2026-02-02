living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الاثنين 2 شباط 2026

2
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 اللواء: أسرار

 لعز
 تبيَّن أن بعض سفراء الخماسية ومسؤولين في عواصم معنية بالملف اللبناني قد حرصوا على متابعة مناقشات مجلس النواب في معرض تقييم خطابات النواب وجدّية مواقفهم عشية إستحقاق الإنتخابات النيابية!


 غمز
لم تستطع القوات اللبنانية إقناع الحلفاء قبل الخصوم بمبرِّرات تصويت نواب الكتلة ضد الموازنة،في الوقت الذي كان الوزراء المحسوبون على القوات قد ناقشوها في الجلسات الوزارية ووافقوا عليها!


 
  همس
 حظِيَ رد وزير المال ياسين جابر على كلمات النواب بإهتمام أوساط رسمية وديبلوماسية التي أثنت على صلابة الوزير بمواجهة المزايدات الشعبوية، وتمسُّكه بمسؤولياته على مستوى «رجل دولة»! 







 البناء: خفايا وكواليس


 خفايا
قالت مصادر سياسية إن كلام السفير السابق سيمون كرم يحمّل رئيس الجمهورية تبعات ما يقوله لأن تعيينه لم يصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء وليس ضمن أي هيكلية وظيفية لمؤسسات الدولة وهو أقرب إلى ممثل شخصيّ لرئيس الجمهورية الذي انتدبه لمهمة غير معرّفة وظيفياً، ولذلك فإن كل كلمة لكرم يجب أن تكون منسجمة مع مواقف وأقوال الرئيس. وتلفت المصادر إلى قول رئيس الجمهورية إن لا أحد تحدّث معنا عن المنطقة الاقتصادية الذي يعاكسه قول كرم إن «الجانب الإسرائيلي تحدّث عن المنطقة الاقتصادية ونحن رفضنا الأمر قبل عودة الأهالي». والأخطر كلام كرم من موقعه المحسوب ككلام للرئيس عن مشروع يقوم بإعداده لربط تنفيذ “إسرائيل” بعض واجباتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بنزع سلاح المقاومة شمال الليطاني؟

كواليس
تقول مصادر دبلوماسية تتابع مسار الحرب والتفاوض بين واشنطن وطهران إن الأميركي يُعيد تقييم حساباته في ضوء اعتراضات مختلفة المستوى والاتجاه وصلته من حلفائه في المنطقة حول خيار الحرب والمقصود دول الخليج وتركيا و”إسرائيل”، وإن كلاً من هؤلاء يقدّم أسباباً تتصل بتداعيات الحرب التي يريدها البعض عملية جراحيّة مضمونة ويريدها الإسرائيلي دون مشاركته ودون تعرّضه للاستهداف وإن واحدة من الخيارات المتداولة هي تخيير هؤلاء الحلفاء بين حصر التفاوض بالملف النوويّ باعتبار ملفي الصواريخ والنفوذ الإقليميّ يخصّان مصالح هؤلاء الحلفاء كلّ من زاوية وإذا كانوا غير مستعدّين للمشاركة في تكلفة الحرب فليس لهم طلب المشاركة في عائداتها. وتضيف المصادر أن هذه المعادلة أعادت “إسرائيل” إلى خيار الشراكة في الحرب بينما لم يكن الجواب مشجّعاً من جانب تركيا ودول الخليج التي لم تخفِ خشيتها من أن نتائج الفوز في الحرب لن تختلف عن نتائج الفوز في حرب سورية، حيث كانت الكلفة خليجية تركية ورجّحت واشنطن كفة المكاسب لمصلحة “إسرائيل”.







  نداء الوطن: اسرار


 تؤكد مصادر دبلوماسية أن الاتجاه الدولي يذهب نحو شكل من مفاوضات سلام تتولى واشنطن رعايتها ويقودها السفير ميشال عيسى، واتفاق وقف الأعمال العدائية مرحلة وستطوى، وهذا الأمر تعيه بدقة السلطة التنفيذية وتستعد له.



أصدرت جهات قضائية مذكرة منع سفر بحق رئيسة الدائرة المالية في بلدية صيدا (ز. د.) في خطوة تأتي استكمالًا لإجراءات باشرها جهاز أمن الدولة ضمن مسار تدقيق واسع في قضايا مالية داخل البلدية شمل التحقيق مع رئيس البلدية وأعضاء وموظفين ويُستكمل التحقيق لتحديد المسؤوليات بدقة.



قُتِل أحد أخطر المطلوبين بتهم الإتجار بالمخدرات، من آل زعيتر، في اشتباك مع إحدى عصابات المخدرات الفلسطينية في مخيم برج البراجنة، وبعد شيوع خبر مقتله فوجئ معنيون كيف أن القتيل خارج السجن وهو أوقف منذ شهرين بتهمٍ تستدعي سجنه سنوات. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout