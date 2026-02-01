living cost indicators
وزارة الصحة دانت التهديدات التي تعرّضت لها مستشفيات الجنوب!

دانت وزارة الصحة العامة، في بيان، ب "أشدّ العبارات" التهديدات التي تعرّضت لها مستشفيات الجنوب، معتبرة أنها "اعتداء خطير وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، ولا سيّما القانون الدولي الإنساني الذي يضمن الحماية الكاملة للمستشفيات والمنشآت الصحية والفرق الطبية في جميع الأوقات".

وأكدت الوزارة أن المستشفيات هي "مؤسسات إنسانية بحتة، تُعنى بعلاج الجرحى والمرضى دون تمييز، وأن أي استهداف أو تهديد لها يعرّض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر، ويُشكّل جريمة موصوفة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة".

وشددت الوزارة على "ضرورة تحييد القطاع الصحي بكافة مكوّناته عن أي أعمال عدائية"، داعية المجتمع الدولي، والمنظمات الصحية والإنسانية الدولية، إلى "تحمّل مسؤولياتهم والضغط لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المرافق الصحية والعاملين فيها، وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وأكدت وزارة الصحة أنها "تتابع هذا الملف بدقة، وتضع سلامة المرضى والفرق الطبية في مقدمة أولوياتها، ولن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المؤسسات الصحية في لبنان" .
