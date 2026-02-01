مناشير إسرائيلية على مستشفى في بنت جبيل... والإدارة تصدر بياناً!

A + A -

صدر عن إدارة مستشفى الشهيد صلاح غندور البيان التالي:بسم الله الرحمن الرحيممنذ بداية تأسيسها إبان التحرير المقدس عام ٢٠٠٠، إلتزمت مستشفى الشهيد صلاح غندور برسالتها الإنسانية وهي تقديم الخدمة الصحية لأهلها الكرام بجميع طوائفهم وبكل طاقتها وبجهد عظيم من طاقمها الطبي والإداري، ولم تمنعها الإعتداءات الصهيونية المتكررة منذ حرب تموز وامتدادا حتى يومنا هذا من تقديم رسالتها الإنسانية بالرغم من الأضرار التي لحقت بها إن كان على صعيد الأضرار المادية او استشهاد وجرح عدد من كوادرها الطبية وغير الطبية، وكانت كل مرة تنهض بهمة افرادها وتتابع رسالتها الإنسانية.واليوم طالعتنا مناشير ألقى بها العدو الصهيوني وفيه تهديد واضح للمستشفى بحجج واهية لا أساس لها من الصحة ، وعليه إن إدارة مستشفى الشهيد صلاح غندور تعتبر هذا المنشور بمثابة تهديد واضح وصريح لكل فريقها العامل.وعليه نؤكد:- شجب واستنكار هذه الادعاءات الباطلة التي لا تخدم سوى نشر الرعب بين المدنيين.- رفض قاطع لأي محاولات لتشويه صورة المستشفى الذي يقوم بدوره الإنساني بعيدًا عن أي أجندات عسكرية.- دعوة عاجلة للجهات المعنية المحلية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها ومنع تكرار هذه الممارسات، وضمان حماية المؤسسات الصحية التي تشكل خط الدفاع الأول عن حياة الأبرياء.- نؤكد أن المستشفى سيبقى ملتزمًا برسالته الإنسانية، ولن تثنيه هذه المحاولات عن أداء واجبه تجاه المرضى والمحتاجين.