أمطار غزيرة غدا ورياح قوية وثلوج ليلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع طبقات خفيفة من الغبار ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية. تتكاثف الغيوم ابتداء من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة وتنخفض درجات الحرارة حيث تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 80 كم/س شمال البلاد. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها لحدود ال1600 متر. كما يتشكل الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس مستقر ودافئ يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة ويستمر حتى مساء الاثنين حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي سريع يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة مع ثلوج تلامس 1400 متر ويستمر تأثيره حتى صباح الاربعاء.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و19، في طرابلس بين 9 و17 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها مع رطوبة منخفضة كما تبقى الرياح ناشطة وتلامس ال60 كلم/س.



الثلاثاء: غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة خاصة في الفترة الصباحية نحذر من تشكل السيول على الطرقات خاصة في المناطق الشمالية واحتمال تساقط حبات البرد مع برق ورعد ورياح ناشطة تصل 75 كلم/س شمالا فيرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما دون في المناطق الشمالية كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة. تخف حدة الامطار تدرجيا ليل الثلاثاء / صباح الاربعاء حيث تنحسر نهار الاربعاء.

الأربعاء: غائم جزئيا وارتفاع بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.



-الحرارة على الساحل من 13 إلى 19 درجة ، فوق الجبال من 9 إلى 15 درجة، في الداخل من 8 الى 13 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 25 إلى 50 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 30 و65 %.

- حال البحر: مائج إلى هائج.

- حرارة سطح الماء: 19°م.

- الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,35 ساعة غروب الشمس: 17,09