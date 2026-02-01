بالصورة - سرقات من داخل السيارات… "الأمن" يوقف متورطين في الجميزة

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه:

بتاريخ 30-01-2026 وفي محلّة الجميزة، اشتبهت دورية من شعبة المعلومات بشخصين أثناء تجوالهما، فأوقفتهما، وهما كلّ من: ع. أ. (مواليد عام 2005، مكتوم القيد)، و ا. خ (مواليد عام 2004، سوري) بحسب أقواله.

وأضاف، بالتحقيق معهما لدى فصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت، تبيّن تورّطهما بتنفيذ عدّة عمليات سرقة من داخل السيارات، عبر كسر زجاجها وسرقة محتوياتها، في مناطق مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.



وتابع، لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفَين، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوهما، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في ثكنة زهير جودي – الجميزة، أو الاتّصال على الرقم 581071-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



واختتم البلاغ بالتنبيه إلى أنّ المديريّة العامّة تطلب من المواطنين عدم ترك أغراض ثمينة داخل سيّاراتهم، مثل الهواتف الخلوية، الحقائب، وأجهزة الحاسوب المحمولة، تفاديًا لتعرّضها للسرقة.