living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصعيد جعجع: انهيار خطوطه الدفاعية أم حسابات انتخابية؟ (لارا الهاشم - "المدن")

1
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
جاء في مقال للزميلة لارا الهاشم في "المدن": مصادر التيار الوطني الحر تقرأ في كلام جعجع ككلّ عبر"المدن" دليلاً على "انهيار خطوطه الدفاعية النيابية والوزارية". 
تربط المصادر عينها قرار جعجع بالظهور في اليوم الثالث لمناقشة الموازنة بما تعتبره ضعف الدفاع النيابي القواتي عن وزراء الحزب خلال الجلسة التي تم التصويب عليهم فيها .
في هذه الحرب الكلامية بين الحزبين المسيحيين الأقوى وقبيل الانتخابات النيابية المفترضة، يعلو سقف التصعيد الكلامي. فالوطني الحر يصف حال جعجع بـ"فقر الدم السياسي العمومي" لأكثر من اعتبار يفنده المصدر على الشكل التالي: 
-    انجازات وزراء القوات تقارب الصفر
-    أزمة على صعيد حقيبة الطاقة بسبب تراكم الضغط الشعبي من جهة، وصمت وزير الطاقة من جهة أخرى لأنه مقتنع ألا حلول خارج الحلول التي قدمها التيار الوطني الحر. 
-    وزير الخارجية مبعدٌ عن انجازات الحكومة المرتبطة بحقيبته والمقصود هنا التفاوض مع اسرائيل.
-    شعور لدى جعجع بأنه "النسيب الفقير" في السلطة بحيث أن القرار هو بين أيدي رئيسي الجمهورية والحكومة.

وعليه تقول مصادر التيار الوطني الحر إن جعجع وبدل أن يكون محصناً بالمعطيات والحلول وخصوصاً في ملف الكهرباء، اعتمد الشتيمة والسخرية لإسكات الناس مستخدماً الأسلوب "الجبوري" بالإشارة إلى مسؤول جهاز التواصل والإعلام في القوات شارل جبور.

إذا أمام هذه القراءة يبدو أن الجبهة فتحت وستشهد معارك تصاعدية على مشارف الإستحقاق النيابي، مقابل جبهة اكثر قساوة مفتوحة مع حزب الله، استدعت من رئيس القوات المطالبة بملاحقة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم قضائياً وحل الجناح العسكري والأمني لحزب الله.
لارا الهاشم , المدن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout