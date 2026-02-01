باسيل والترسخ في الجذور والبترون - ليليان راضي

A + A -

يجهد النائب جبران باسيل في دعم المواطن المقيم خارج البترون، للتملّك في القضاء متيحاً لهم عبر جهود موعودة تُبذَل، في ان يستفيدوا قدر الإمكان من تعاونيات ومؤسسات اسكانية متعدّدة عبر قروض ميسّرة في تحقيق عودة كريمة تتكامل مع مشروع انمائي مميّز ، يستعيد جميع المنتشرين في اصقاع الوطن الى ضيعهم الأم التي ولدوا ونشأوا فيها ونزحوا عنها لأسباب عديدة ووجيهة.لا يهدأ هذا الرجل وكما يقال بالعامية متل " مكوك الحياكة" دائم الحركة وكثير النشاط.تميّز باسيل منذ وُلوجِهِ السياسة اللبنانية وهو يافع، عن الطاقم السياسي التقليدي، بالرؤية الثاقبة والارادة في ابتكار مشاريع مستقبلية من اجل النهوض في قضاء البترون خاصةً والمناطق اللبنانية عامةً.اصاب باسيل حيناً وتعثّر احياناً، نتيجة التجاذبات السياسية والعرقلة التي واجهته في مساره التنموي.جعل جبران باسيل من البترون لؤلؤة المدائن واستطاع بإرادة صلبة مع فريق عمل مواكب ان ينفض غبار الحرب عنها. فحوّلها الى مدينة تستقطب الزوار بعد ان كانت بقعة منسية في الجغرافيا السياحية والبيئية والاقتصادية.حوّل جبران اللقاء في "بترونيات" مع المقيمين خارج البترون الى جلسة عائلية بامتياز. سأل عن احوال الموجودين فرداً فرداً.في كلمته المرتجلة، تطرّق الى هموم الناس والى الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها البلد منذ العام ٢٠١٩.تحدّثَ عن ازمة ودائع الناس كافة وصعوبة الاستحصال على السيولة الكافية للمساعدة في خلق استثمارات ولو صغيرة من شأنها دفع العجلة الاقتصادية وتحقيق نمو تدريجي يعزّز الاستقرار المالي والاقتصادي وبالتالي النفسي في نفوس اللبنانيين.تنجذب الى فكر باسيل وانت تصغي اليه مطمئناً ان هناك من يشارك المواطن همومه ومشاكله. مسؤولاً يختبر ارض الواقع ولا يعيش بين النجوم.نائبٌ واقعيٌّ براغماتي نشيط. تؤيده في السياسة ام تعارضه، لا يمكنك الا ان تتأمل معه ببناء دولة قوية مكتفية لا تعتاش على القروض من صندوق النقد الدولي ام من مصارف لبنانية امعنت في تدميرها وفي سلب حقوق مودعين إئتمنوها ذات يوم.اطمأن باسيل هذا العام اكثر حين جعل من البترون مدينة الميلاد الاولى، بحيث نافست اهم المدن العالمية، متحدياً كل المعوقات امامه، وحفّز بالتالي القاطنين خارجها، ان يقيموا فيها بصورة دائمة، ويستثمروا في المشاريع كافة.لم يغفل باسيل في كلمته ان يشدّد على اواصر اللحمة التي تجمع البترونيين، معتبراً ان الخلاف السياسي لا يثني احداً عن العمل سيّما وان فوائده تطال الجميع.اثبت جبران باسيل انه ليس سياسياً عادياً او عابراً . بل هو يخطّط ، يحلم ويحقّق.احلامه كثيرة وتفاؤله اكبر على الرغم من الاستهداف السياسي الممنهج.غير انّه لا يزال يردّد دائماً: "رح كفّي بإيمان كبير وارادة صلبة، طالما في ناس بتوثق فيّي وبفكر ونهج التيار الوطني الحر.