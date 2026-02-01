الديار: وزير الخارجية الفرنسي في لبنان الاسبوع المقبل

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

علمت «الديار» من مصادر رسمية ان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو سيزور لبنان الاسبوع المقبل، ويلتقي الرؤساء الثلاثة لبحث التطورات والوضع الراهن.وسيتركز البحث على موضوع التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني المنوي عقده في باريس في 5 آذار، اضافة الى عمل لجنة الميكانيزم والوضع في الجنوب ومهمة قوات اليونيفيل والمرحلة بعد انتهاء مهلة عملها، والجدير بالذكر ان فرنسا اعربت عن استعدادها للابقاء على قوة لها في الجنوب في اطار التعاون مع الجيش اللبناني بعد انتهاء مهمة القوات الدولية، كما سيتطرق الى الاصلاحات التي تركز عليها فرنسا.وقالت المصادر ان محادثات وزير الخارجية الفرنسية سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين في المرحلة التي قطعها التحضير لمؤتمر باريس، مشيرة الى ان الجهود التي تجريها فرنسا بالتعاون مع لبنان تتركز على تامين مشاركة اكبر عدد من الدول في هذا المؤتمر لتوفير وزيادة حجم المساعدات للجيش اللبناني.