الأنباء الكويتية: رسالة تطمين لأبناء القرى الحدودية المهدمة

الأنباء الكويتية: توقف مراقبون عند الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية واستهدفت تدمير آليات الإعمار وورشة التصليح العائدة لها في شمال الليطاني مباشرة بعد إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه إقرار آليات إعادة الإعمار، وفي ذلك رسالة واضحة إلى الحكومة اللبنانية بمنع أي توجه للإعمار في هذه المرحلة.

وفي هذا الإطار، تواظب على شن الغارات يوميا على الحفارات التي يحركها مجلس الجنوب لرفع ردم الأبنية المهدمة في المنطقة الحدودية بغية تعطيلها.



وتناولت مصادر قرار مجلس الوزراء وآليات الإعمار، مشيرة إلى أنها جاءت بعد إصرار «الثنائي الشيعي» على اتخاذ خطوة في هذا المجال، على رغم التعطيل الإسرائيلي، كرسالة تطمين لأبناء القرى الحدودية المهدمة، بعد ما يقارب 30 شهرا على ترك بلداتهم قسرا منذ بدء «حرب الإسناد» التي أطلقها «حزب الله» في 8 أكتوبر 2023.