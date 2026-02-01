living cost indicators
النهار: "الحزب" صعّد وتيرة مواقفه "الاستفزازية"

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

 صعد "حزب الله" وتيرة مواقفه الاستفزازية اذ اعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن خلال لقاء سياسي في بلدة يونين بالبقاع الشمالي، أنه "بعد تنفيذ لبنان لما توجب عليه بجنوب الليطاني، ليس لدينا شيء نعطيه أو نتحدث عنه في شمالي نهر الليطاني أبدا".

 

وقال الحاج حسن "اذهبوا لتحصيل انسحاب إسرائيلي كامل ووقف عدوان كامل، وعودة الأسرى، وبداية للإعمار، بعد ذلك هناك شيء سنتفاهم عليه في الداخل اللبناني في استراتيجية دفاع وطني ودفاع أمن وطني، وخلاف ذلك هو خلاف للمصلحة الوطنية".

 

وأضاف: لن نعطي للعدو تحت أي ضغط أو تهويل ما لم يستطع أن يحصل عليه خلال 66 يومًا من الصمود العظيم لأهل المقاومة، وهو صمود مشرف مشابه للقتال في أرض المعركة، فيما تتحدثون عن السيادة وخمس نقاط ما زالت محتلة إن لم يكن أكثر وهناك عشرات الآلاف من الخروق وأكثر من 450 شهيد، وما يقارب الألف جريح وعشرين أسيرا ما زالوا في السجون الإسرائيلية ".

النهار
