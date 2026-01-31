living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجنة المرأة في التيار الوطني الحر ترد على إساءات جعجع: ما صدر عنه بحق البستاني يعكس حجم إفلاسه

31
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تستنكر اللجنة المركزية للمرأة في التيار الوطني الحر بشدة ما صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بحق النائب في البرلمان السيدة ندى البستاني، وتضع هذا السلوك أمام الرأي العام ليُدرك حجم الإفلاس السياسي الذي وصل إليه.

فبدلاً من مقاربة الملفات الوطنية بالحوار البنّاء والوثائق والمستندات، يلجأ جعجع إلى أسلوبٍ يتنافى مع أبسط قواعد النقاش الديمقراطي واحترام المؤسسات. إن هذا النهج ليس جديداً ولا غريباً عنه، ونترك للبنانيين واللبنانيات وللجمعيات المدنية الحكم على هذه الممارسات التي لا تخدم الحياة السياسية ولا تعكس إلا عجزاً عن مواجهة الحقائق بالحجة والدليل.

وتؤكد اللجنة المركزية للمرأة أن المساس بالكرامات لن يثنيها عن مواصلة الدفاع عن حقوق النساء واللبنانيين جميعاً، وأنها ستبقى صوتاً عالياً في مواجهة كل خطابٍ يفتقر إلى المسؤولية والاحترام.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout