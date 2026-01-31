خاص - حراك تنظيمي مكثّف في "المستقبل" استعدادًا لـ 14 شباط

A + A -

عُلم أن الفريق الخاص بالرئيس سعد الحريري وصل إلى بيروت قبل أيام، في إطار التحضيرات الجارية لإحياء ذكرى 14 شباط، التي تُعد محطة سياسية وشعبية مفصلية بالنسبة لتيار "المستقبل".تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الوضع الداخلي حال ترقّب واسعة لما يمكن أن تحمله المناسبة من رسائل سياسية وإشارات حول المرحلة المقبلة.وبحسب معلومات متقاطعة، باشرت قيادة تيار "المستقبل" سلسلة اتصالات تنظيمية ولوجستية بهدف حشد القواعد الشعبية وحشد أكبر مشاركة ممكنة في إحياء الذكرى، سواء على مستوى المناطق أو على صعيد القيادات الحزبية والكوادر التنظيمية. كما يجري العمل على إعداد برنامج متكامل يشمل مواقف سياسية يُنتظر أن تعكس توجهات المرحلة الراهنة وتحدياتها.وتشير المعطيات إلى أن هذه التحضيرات لا تقتصر على الجانب التنظيمي فحسب، بل تتعداه إلى تقييم سياسي شامل للواقع اللبناني، في ظل الانسداد الحاصل على أكثر من مستوى، من الأزمة الاقتصادية والمعيشية إلى تعقيدات المشهد الإقليمي، وهو ما يجعل من ذكرى 14 شباط هذا العام مناسبة ذات طابع استثنائي، تحمل أبعادًا تتجاوز الطابع الرمزي.في هذا السياق، يُتوقع أن تشكل الذكرى محطة لإعادة التأكيد على حضور التيار في الشارع السني، وإرسال رسائل إلى الداخل والخارج حول موقعه في المعادلة السياسية المقبلة، وسط حديث متزايد عن إعادة ترتيب الأوراق والتحضير للاستحقاق النيابي.ويؤكد مقرّبون من التيار أن العمل جارٍ على أن تكون المناسبة حاشدة، بما يعكس حجم القاعدة الشعبية التي لا تزال ترى في هذه الذكرى محطة وفاء ومسارًا سياسيًا مستمرًا، رغم كل التحولات التي شهدها المشهد اللبناني في السنوات الأخيرة.