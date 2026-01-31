كواليس - نائب: الانتخابات على "ميزان الذهب" الأميركي

A + A -

يشير مصدر نيابي بارز إلى أنه كما استحقاق رئاسة الجمهورية والتكليف والتأليف كانوا قراراً خارجياً وأميركياً تحديداً، فإن الانتخابات النيابية أيضاً قرار خارجي – أميركي، ويُدرس ويُقاس على ميزان الذهب ووفق جدواها ووظيفتها السياسية كإمتداد للمعادلة السياسية والأمنية والعسكرية التي أفرزتها حرب العامين: إن انتخابات في أيار في ظلّ التعبئة العقائدية والدينية والسياسية الحالية في البيئة الشيعية، ستُفضي الى نيل ثنائي حزب الله وحركة أمل 27 نائباً شيعياً مع رئاسة المجلس وكتلة حلفاء من طوائف مختلفة، سيؤدي الى إعادة تعويم حزب الله سياسياً وشعبياً، لذلك قد يكون مصلحة الخارج في تمديد لفترة زمنية والرهان على ظروف تُضعف حزب الله الى حد كبير، ما يُحقق نتائج أفضل للانتخابات.