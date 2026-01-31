كواليس - رجّي يقع في تناقض الموقف والشكوى

A + A -

تُبدي أوساط نيابية استغرابها الشديد حيال اعتبار وزير الخارجية جو رجّي في تصريحه أن لإسرائيل الحق باستمرار الحرب على حزب الله طالما يتسمك بسلاحه، وبعد أقل من 48 ساعة يسمح بتقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي على إسرائيل بسبب عدوانها على الجنوب وذلك بعد إيعازٍ من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون!، ما أوقَع نفسه في تناقض واضح. وتسأل الأوساط: هل سيتراجع رجّي عن موقفه بعد تقديم الشكوى أم سيُعلن أن مواقفه السياسية الشخصية لا تُعبّر عن سياسة الحكومة ولا تلزمها؟، لكن الأكيد وفق الأوساط أنه بمجرد تقديم شكوى يعني أن الدولة اللبنانية رئيساً وحكومة تنصّلت من مواقف رجّي.