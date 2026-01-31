living cost indicators
بالصور - لقاء حواري لعدد من ابناء الجالية اللبنانية مع النائب ندى البستاني من تنظيم التجمع من أجل لبنان في فرنسا

نظم التجمع من أجل لبنان في فرنسا لقاء حواريا مع عضو تكتل لبنان القوي النائب ندى البستاني في دار بلدية الدائرة الخامسة عشر للعاصمة باريس التي كانت محطتها الأولى للقاء عدد من ابناء الجالية اللبنانية ومعظمهم من دائرة كسروان-الفتوح ومن التياريين والأصدقاء.

شارك أيضا" في هذا اللقاء منسق عام قطاع الانتشار نديم جرداق. تحدثت بستاني خلال هذا اللقاء مجيبة على أسئلة الحضور عن الكهرباء والخطط الموجودة للمعامل والسدود التي قدمها سابقا جميع وزراء التيار كما هي شخصيا من أجل تحسين القطاع، والنكد السياسي الذي لا يزال يعرقل تنفيذها.

كما تحدثت بستاني عن شؤون أخرى تعني جميع اللبنانيين المقيمين وفي الخارج، والجلسات البرلمانية الأخيرة لتقديم الموازنة والانتخابات النيابية. بدوره شدد جرداق على ضرورة الحفاظ على التواصل القوي بين التياريين في الخارج وقطاع الانتشار وعن الماكينة الانتخابية المركزية التي أسست وأخيرا انفتاح القطاع لكل الآراء البناءة التي من الممكن أن تطرح. في الختام عايد المجتمعون النائب بستاني بمناسبة عيد ميلادها متمنين لها التوفيق في مسارها.

