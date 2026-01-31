باسيل للجديد: نحن مع السلام الحقيقي الذي يحصّل الحقوق للبنان وفي السجل السياسي للتيار "لا أبو عمر عليه"

A + A -

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مقابلة عبر "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا" مع الاعلامية سمر أبو خليل الى أنه "في لبنان لا يمكن لأحد أن يحكم، فكيف أكون حاكما ولم استطع أن آتي بالكهرباء وهذا تكبير الحجم بهدف القتل المعنوي وهدفه ايهام الناس أنني قادر انجز ولم افعل.



واضاف: نحن خارج السلطة أقوى بكثير ولم يضعفنا شعبياً الا وجودنا بالحكم ولم يضعف ميشال عون الرئيس الا وجوده في الحكم وميشال عون شعبيا كان أقوى قبل الرئاسة".



وعن فرضية علاقة التيار الوطني الحر بأبو عمر قال: "طلبوا للتيار الوطني الحر السجل السياسي وتبيّن ألا أبو عمر عليه. ولم أسمع باسمه إلا بعد انتشاره بالاعلام". وعن تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة ومرحلة تشكيلها أكد باسيل: "سميت نواف سلام لأنني أعرفه وهو ليس من المنظومة وليس فاسدا ولديه فكر سياسي واضح، وبالمقابل كان من غير الممكن اعادة تسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة وذلك لأننا كنا نتحدث عن مسار اصلاحي جديد ولا تتلاءم تسميته ببداية عهد جديد بنهج قديم".



وتابع: "عند تشكيل الحكومة أنا خرجت منها وفي الوقت نفسه لم تكن هناك رغبة بوجودنا لأنه لا يمكنهم أن يحسبونا على أحد لأننا نأخذ قرارنا من تلقاء ذاتنا. وأشار الى أن "العلاقة مع رئيس الحكومة نواف سلام في الجانب الشخصي جيدة ولكن بالسياسة طبعاً ليست جيّدة لأننا المعارضة الوحيدة لهذه الحكومة"، مضيفا: "انا الى اليوم اعتبر نواف سلام خارج المنظومة ولكن هو مجبر على التكيف مع المنظومة والتعايش معها، وفي الوقت نفسه كنت أنتظر منه اكثر وان يكون أشد خصوصا بالقوانين الاصلاحية"، لافتا الى أن نواف سلام خاض معركته الاولى بتعيين حاكم مصرف لبنان وكُسر وبعدها يبدو وكأنه سلّم بعدها ولم يعد يقاتل".



ورأى باسيل أن " المشكلة مع "حزب الله" ان الفكرة لديه ان سلاحه مرتبط "بوجوده" أو "شرفه" مضيفاً: اذا لم نغير هذه الفكرة لن ننجح في شيء ولنغيرها يجب ان نظهر لحزب الله اننا متمسكون بتحصيل الحقوق للبنان وعودة الأسرى، وفي المقابل الفريق الاخر يجب ان يظهر انه لا يقبل بما تقوم به اسرائيل وبالتالي يجب جمع الطرفين في الورقة الاستراتيجية اللبنانية".



واعتبر باسيل أن "التفاوض الحاصل حالياً هو تفاوض تنازلي استسلامي"، مؤكداً أننا "مع السلام العادل الحقيقي الذي يحصل الحقوق للبنان"، ومشيرا الى أن " حزب الله هو "بيئة" وليس فقط سلاحا.



وقال: لا يمكن انتزاع البيئة من شمال أو جنوب الليطاني وقد سبق واعترضنا على كلام الامين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم الأخير لان الصواريخ الدقيقة أصبحت لديها وظيفة ايرانية. واوضح: يجب ألا يستخف أحد بموضوع حزب الله لأنه يعالج بطريقة خاطئة عبر التحريض وهذا كله لا يحل المشكلة لأنه مهما انتزعتم منهم لا يمكن ان تنزعوا قدرتهم على القتال ليبقوا موجودين".



وأكد باسيل أن "الجيش مقدس بالنسبة لنا وهو الذي يحمينا ويتصرف بالطريقة الصحيحة وهناك من يدعون في الداخل والخارج لانهائه عبر الدعوة لإدخاله في نزاع مع "حزب الله". وعن وجود اعادة تموضع محلية واقليمية ودولية شدد باسيل على أننا "عندما وقعنا وثيقة التفاهم في شباط 2006 قلنا اننا لسنا لا 8 ولا 14 آذار. واوضح: بما يخص السعودية كانت أول زيارة قام بها الرئيس ميشال عون عندما انتخب رئيساً في 2016 للسعودية وليس لاوروبا ومعناها أننا كنا نرغب بافضل العلاقات مع المملكة". واشار الى أن "اللقاء مع الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان كان جيداً والكلام عن أنه طلب مني لقاء الرئيس جوزيف عون هو غير صحيح والحقيقة أن الرئيس عون هو من دعاني ولبيت الدعوة، ولدي الرغبة بتحسين العلاقة معه لأنه رئيس البلاد".



وأضاف: "لم ينصحني أحد بتحسين العلاقة مع السعودية وهم يعرفون اننا لسنا فريقا يمكن ان يملى عليه وببساطة بعد وصول الامير محمد بن سلمان الى الحكم اختلفت الامور نظرا للرؤية التي يملكها ولا يوجد نقلة باتجاه العلاقة مع السعودية وهي لم تطلب مني اي شيء". وردا على سؤال عن وعد سعودي بالتوسط لرفع العقوبات الاميركية في حال نفذت بعض المطالب أكد باسيل عدم صحة هذا الامر. وتطرق باسيل الى العلاقة مع قطر مشيرا الى أنها "ممتازة والجميع يعرف ان أحدا لا يمكنه ان يطلب منا اي شيء لا نريده والدليل انه قبل سنة ونصف من انتخاب جوزيف عون دعيت الى قطر وطلب مني التصويت له ورفضت". ولفت باسيل الى أن "الحديث مع السعوديين تطرق الى وجود مشروعين في لبنان والمملكة مع الدول الواحدة غير المقسمة و لان التقسيم يضرب رؤية 2030 التي يتحدث عنها الامير محمد بن سلمان وطبيعي أن يروا فينا طرفاً وحدوياً ولبنان لا يُقسّم والسعودية تريد فرملة هذا المشروع التقسيمي". وشدد على أن "الفديرالية ليست تقسيماً واللامركزية هي تأكيد على المشروع الوحدوي".



وعن العلاقة مع الولايات المتحدة الاميركية، أكد باسيل أن " التيار وأميركا العلاقة جيدة والعلاقة بيني وبين الولايات المتحدة مقطوعة بشكل رسمي"، مشيرا الى أنه "في مراحل كثيرة كانت يمكن ان ارفع العقوبات عني وابرزها عند ترسيم الحدود البحرية ولم أفعلها وانا طالب حق والظلم سيرفع عني ولا اريد أن أدفع ثمن إزالة العقوبات لأنه حق". . وشدد على أن "العلاقة مع الفرنسيين جيدة ومؤتمر دعم الجيش مرتبط بشروط ولا اعرف اذا ستكون قد تأمنت لحينها"، مضيفا: " واذا كان مؤتمر دعم الجيش هو لضرب "حزب الله" يكون كارثة، وهذا كلام يحكى لبنانياً وخارجياً".



وأكد باسيل عدم وجود تواصل مع ادارة احمد الشرع وقال: السوريون ليس لديهم دور برعاية لبنان وهو بالمقابل ليس عليه ان يتزلف لأحد. وما نريده هو وحدة واستقرار سوريا وان يكون فيها التنوع ومصلحة لبنان ان تكون سوريا بوضع جيد لأن ذلك ينعكس عليه ايجابا". وأكد باسيل أن "التفاهم "فك مع "حزب الله" منذ مدة. واضاف: عندما شبكت يدي مع "حزب الله" شبكتها مع لبنان وليس مع ايران، والامين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كان مقررا في المحور وتبين بعد استشهاده ان المحور كله استشهد ".



واضاف: "وحدة الساحات وحرب الاسناد لم تجلبا على لبنان الا الويلات وافهم خوف حزب الله من سقوط ايران ولكن هذا يحتاج الى ميزان فهل لدى حزب الله القدرة على انقاذ ايران للدخول بالحرب"؟ وقال: "وحدة الساحات لم تطبق لأنه عندما شارك السيد حسن في حرب الاسناد لم يواكبه النظام السوري". واشار الى أن "شخصية كالسيد نصرالله لا يمكن الا ان تؤثر فينا وكان في علاقتنا احترام وتقدير"، لافتا الى أنه "بمجرد ان تكون اللقاءات التي تجمعنا كانت لساعات فهي تتكلم عن نفسها. وأضاف: في احدى المرات وعندما التقينا للتباحث حول موضوع انتخاب سليمان فرنجية قال لي السيد نصرالله حملوني من مجلس الشورى بحزب الله ان اتحدث معك عن اسباب انتخاب فرنجية وانت تحملني لهم اسباب عدم انتخابه فما هذه المهمة الصعبة". وعن عدم حضوره تشييع السيد نصرالله اكد باسيل: "كنت الوحيد الذي نعيته بالاعلام وففي ذكرى الاربعين كتبت له ولم احضر التشييع لأن كان سيكون لحضوري معنى سياسي وأيضا أنا معرض أمنياً".



وعن تفضيله انتخابه سليمان فرنجيه أو جوزيف عون للرئاسة لفت باسيل الى أن "فرنجيه كان خيارا افضل من جوزيف عون بالنسبة لنا". وكشف أنه "تلقى وعودا من رئيس مجلس النواب نبيه بري في حال انتخب فرنجيه بأن يكون الرئيس المقبل بعد فرنجيه اضافة الى ان يكون هو الزعيم خلال ولاية الاخير ولم يقبل". وحول وجود صفقة رئاسية مع الرئيس سعد الحريري اوصلت العماد ميشال عون الى الرئاسة شدد باسيل على انه " كان هناك اتفاق سياسي ذات معان واضحة بقضي بايصال الاقوى مسيحيا الى رئاسة الجمهورية والاقوى سنيا الى رئاسة الحكومة وكان هناك اتفاق سياسي على التوازن وعلى محاربة الفساد وعدم نبش الملفات داخل السلطة وانا اتحدى ان يثبت أحد تقاضي دولارا واحدا بعمل خاص بيني وبين اي احد من افراد عائلة الحريري بعمل بالدولة أو أي شيء انتخابي".



وعن اتفاق معراب أشار الى أن "هناك مسار والناس يعرفون من انقلب على المسار وجعجع هو من انقلب على الطائف وعلى الحريري وعلى الرئيس ميشال عون بعهده والمشكلة ان سمير جعجع خان روحية الاتفاق الذي كلن يتركز على ان نتعاون لنجاح العهد وليس عرقلة الحكومة". وقال: لا توجد علاقة مع سمير جعجع ومنذ ان حصلت المشكلة في آخر مرة التقينا من حينها اتخذت قرارا بعدم الذهاب الى معراب.



وأضاف باسيل: "الثورة" كانت تتويجا لما حصل منذ حصول المشكلة مع رئيس الحكومة سعد الحريري الى حصار عهد الرئيس ميشال عون ومحاولة اسقاطه وايضا كانت موجهة من الخارج وبارادة اميركية محتضنة اوروبيا وخليجيا وكانت هناك نية لضرب حزب الله وضرب ما يقوم به الرئيس ميشال عون. ولفت الى أن "ما أردناه من قائد الجيش جوزيف عون كان فتح الطرقات فقط لا غير وفي حينها اعطانا تبريرات أولها انهم يضغطون عليه من الداخل والخارج "، مؤكدا أنه "لو قام الجيش بما كان يجب القيام به لربما لم نكن قد وصلنا الى الانهيار". وأكد باسيل وجود رغبة لدى بعض القوى أو نية لتأجيل الإنتخابات لسنة أو سنتين وربما البداية تكون بتأجيل تقني يليها تمديد، الى أن "الجميع ينتظرون ضربة ايران وضربة "حزب الله" واذا كانت ستغير موازين القوى".



وتابع: "بخياراتنا الداخلية لا اعيد تسمية نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي ولكن اذا كان هناك استهداف للطائفة الشيعية أفعلها. ولا احد يمكنه منعي من التحالف مع حزب الله كما لا يمكن لاحد ان يجبرني واعرف كم سنتأذى شعبيا بالتحالف وانتخابيا يمكن ان نستفيد في بعض الدوائر وسأفعل ما هو لمصلحة التيار الوطني الحر.