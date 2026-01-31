عناوين الصحف ليوم السبت 31 كانون الثاني 2026

A + A -

اللواء

-إنجازات للحكومة بعد الموازنة.. إتفاقية المسجونين مع سوريا وآلية مرنة لإعادة الإعمار

-هيكل إلى الولايات المتحدة اليوم.. وتعويم أميركي للميكانيزم «كمنتدى عسكري»!



الجمهورية

المنطقة تغلي: لا الخارج مأمون ولا الداخل مضمون والموازنة تُبرز العجز ... والانتخابات تنتظر التعديلات

الأخبار

-تعاون عسكري واستخباراتي متنامٍ | إيران – الصين: نحو إغلاق «صندوق باندورا»

-مشروع مُشكِلة جديدة في ملف رواتب القطاع العام | وأخيراً: الحكومة تُقِرّ آلية لإعادة الإعمار



الديار

-دعم أميركي للموقف اللبناني المتمسك بالميكانيزم و30 غارة إسرائيلية ليلًا

-هيكل الى واشنطن وجلسة دسمة للحكومة وإطلاق 270 سجينًا سوريًا

-البنك الدولي متمسك بتجميد المساعدات اذا اقرت زيادة الرواتب

-سجال جعجع – باسيل يتجاوز الخطوط الحمراء… استعدادًا للمنازلة النيابية!



البناء

-ترامب يعتمد التسريبات المتناقضة عن نوايا التفاوض والحرب… وأردوغان متفائل

-إيران غير متفائلة بمسارات التفاوض… وتستعد لحرب كبرى رداً على أي ضربة

-صفقة برّاك البارزاني تحافظ على بنية مستقلة عسكرياً وأمنياً لقسد والدمج جغرافي



