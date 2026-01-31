living cost indicators
عناوين الصحف ليوم السبت 31 كانون الثاني 2026

اللواء
-إنجازات للحكومة بعد الموازنة.. إتفاقية المسجونين مع سوريا وآلية مرنة لإعادة الإعمار
-هيكل إلى الولايات المتحدة اليوم.. وتعويم أميركي للميكانيزم «كمنتدى عسكري»!

الجمهورية
المنطقة تغلي: لا الخارج مأمون ولا الداخل مضمون والموازنة تُبرز العجز ... والانتخابات تنتظر التعديلات 

الأخبار
-تعاون عسكري واستخباراتي متنامٍ | إيران – الصين: نحو إغلاق «صندوق باندورا»
-مشروع مُشكِلة جديدة في ملف رواتب القطاع العام | وأخيراً: الحكومة تُقِرّ آلية لإعادة الإعمار

الديار
-دعم أميركي للموقف اللبناني المتمسك بالميكانيزم و30 غارة إسرائيلية ليلًا
-هيكل الى واشنطن وجلسة دسمة للحكومة وإطلاق 270 سجينًا سوريًا
-البنك الدولي متمسك بتجميد المساعدات اذا اقرت زيادة الرواتب
-سجال جعجع – باسيل يتجاوز الخطوط الحمراء… استعدادًا للمنازلة النيابية!

البناء
-ترامب يعتمد التسريبات المتناقضة عن نوايا التفاوض والحرب… وأردوغان متفائل
-إيران غير متفائلة بمسارات التفاوض… وتستعد لحرب كبرى رداً على أي ضربة
-صفقة برّاك البارزاني تحافظ على بنية مستقلة عسكرياً وأمنياً لقسد والدمج جغرافي

