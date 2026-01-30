living cost indicators
مع تصاعد التوتر.. تحذير عاجل الى لبنان!

30 JANUARY 2026

انتهت جولة المزايدات النيابية الانتخابية بحلقاتها الثلاث وقبل أن يعود المشهد إلى الميدان بدا واضحا أن ملفات عدة تختلف عليها الاطراف الحزبية والسياسية وهي تتخطى ملف السلاح وهنا توقفت مصادر سياسية عند قراءة دعم نواب الثنائي للحكومة وموازنتها رغم التباين في مقاربة ملف السلاح في مقابل اعتراض حزبي الكتائب والقوات على الموازنة والدعم المفتوح في ملف حصرية السلاح


وربطا بالسلاح الشرعي تتجه الأنظار الى واشنطن وما سيحمله قائد الجيش ذهابا والأهم  إيابا خاصة أن الزيارة مفصيلة وانعكاساتها مالية  ميدانية  وفيها سيتبلور مسار الأمور في المرحلة القادمة دوليا وإقليميا وحكوميا ولا سيما  أن قائد الجيش سيسمع المقاربة الأميركية بشكل مباشر وواضح من دون تأويلات أو مصالح سياسية على الجانب الفرنسي لا تزال التحضيرات جارية لانعقاد مؤتمر دعم القوى المسلحة اللبنانية  ونقلا عن مصدر دبلوماسي غربي للجديد  فإن مسؤولا فرنسيا سيزور لبنان في شباط  لمتابعة ملف حصرية السلاح وانتشار الجيش .

وبحسب المعلومات فإن الموفد الفرنسي أعلى تمثيلا من جان إيف لودريان ويؤكد المصدر أنه رغم الجهود الفرنسية  وتأكيد تاريخ المؤتمر إلا ان المعطيات الحالية لا يعول عليها كثيرا من دون أن يعني ذلك عدم  إمكان إحراز تقدم قبل آذار المقبلوعن التطورات الاقليمية والغليان الحاصل علق المصدر الدبلوماسي  الغربي بالقول : 
 طرف اقليمي من الذين تشاورنا معهم أخيرا، أعرب عن مخاوفه من أن تتخذ إيران اذا ما تعرضت لأي هجوم قرار تفعيل أحد أذرعها في المنطقة  ويضيف المصدر: نسمع كثيرا أنها قد تكون الميليشيات العراقية  مع عدم استبعاد دخول حزب الله  في المواجهة  ويختم  بالقول : رسالتنا إلى كل الأطراف في لبنان هي: البقاء خارج هذا الصراع .
