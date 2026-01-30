إعلامي لبناني:" ما بعرف شو مفهوم القانون بهالبلد الزمك.."!

ما بعرف شو مفهوم القانون بهالبلد الزمك..

يا خي والله كلنا بدنا قانون وتنظيم بس كيف فجأة بيطلع معن انو بدو يطبق نموذج قانون سويسرا عنا.

يعني ما فيك تحط قانون مبكل للدراجات النارية وانت مش فاتح النافعة كما يجب، وبتطلب بدلات مالية عكل معاملة بدو الموظف يشتغل سنة ليجمع حقها ويعملها واذا طلعت لان كمان النافعة مش معروف اذا فاتحة او مسكرة او نص نص ..

ومش مأمن الطرقات ولا سلامة المارة ولا الاشارات ولا كهربا للاشارات ، ومع كل هولي بيطلع معن قانون مبكل لا الدولة فيها تأمن مستلزمات الالتزام فيه، ولا المواطن يلي بدو يلتزم بالقانون في يعملو !!

القوانين بالدول يا قوم بتكون عادة بتشبه مجتمعها، بتقارب تطوره ووضعه .. مش بتحيب قانون من اكتر بلد متطور وعامل منظومة ضرايب ومقارب الملاحقات والاستحقاقات والفواتير مع حد ادنى الراتب، وبتركبوا متل الطربوش على بلد ما في عندو شي ماشي قال انو عملنا قانون عصري .. القانون هو يلي في الشعب يطبقوا وفيها الدولة توضعه حيز التنفيذ، مش لوحة حلوة نتفرجا عليها!!"