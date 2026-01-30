living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كواليس - هذه هي أسباب بقاء فضل الله خارج القاعة خلال جلسات الموازنة!

30
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كان لافتا في جلسة مناقشة الموازنة التي انطلقت يوم الثلاثاء وانتهت ليل امس، غياب النائب حسن فضل الله عن مقعده داخل القاعة العامة، رغم حضوره إلى مجلس النواب، ما أثار تساؤلات في الأوساط النيابية والإعلامية على حدّ سواء.

 وبحسب المؤشرات المتداولة، فإن هذا الغياب لا يرتبط بأسباب تنظيمية أو طارئة، بل يعكس ربما حالة امتعاض لدى فضل الله نتيجة حصر الكلمات من قبل كتلته بالنواب الذين تحدثوا خلال المناقشات، خلافا لما جرت عليه العادة في محطات تشريعية سابقة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا التطور يعكس تباينا في مقاربة إدارة الموقف داخل الكتلة، ولا سيما في ما يتعلق بتوزيع الأدوار الإعلامية والسياسية خلال جلسات مفصلية كجلسة الموازنة، التي عادة ما تشكّل منصة لإبراز المواقف السياسية والاقتصادية. كما أن غياب فضل الله عن مقعده يومي الثلاثاء والأربعاء وصباح الخميس، رغم حضوره في أروقة المجلس — علما أنه دخل القاعة بعد انتهاء الكلمات والبدء بمناقشة الموازنة وشارك في إبداء بعض الملاحظات — فسر على أنه رسالة اعتراض صامتة أكثر منه موقفا عابرا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout