كواليس - هذه هي أسباب بقاء فضل الله خارج القاعة خلال جلسات الموازنة!

A + A -

كان لافتا في جلسة مناقشة الموازنة التي انطلقت يوم الثلاثاء وانتهت ليل امس، غياب النائب حسن فضل الله عن مقعده داخل القاعة العامة، رغم حضوره إلى مجلس النواب، ما أثار تساؤلات في الأوساط النيابية والإعلامية على حدّ سواء.وبحسب المؤشرات المتداولة، فإن هذا الغياب لا يرتبط بأسباب تنظيمية أو طارئة، بل يعكس ربما حالة امتعاض لدى فضل الله نتيجة حصر الكلمات من قبل كتلته بالنواب الذين تحدثوا خلال المناقشات، خلافا لما جرت عليه العادة في محطات تشريعية سابقة.وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا التطور يعكس تباينا في مقاربة إدارة الموقف داخل الكتلة، ولا سيما في ما يتعلق بتوزيع الأدوار الإعلامية والسياسية خلال جلسات مفصلية كجلسة الموازنة، التي عادة ما تشكّل منصة لإبراز المواقف السياسية والاقتصادية. كما أن غياب فضل الله عن مقعده يومي الثلاثاء والأربعاء وصباح الخميس، رغم حضوره في أروقة المجلس — علما أنه دخل القاعة بعد انتهاء الكلمات والبدء بمناقشة الموازنة وشارك في إبداء بعض الملاحظات — فسر على أنه رسالة اعتراض صامتة أكثر منه موقفا عابرا.