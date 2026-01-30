بو جودة لـ جعجع: وظيفتك واحدة هي تفتيت المجتمع المسيحي... شرّف عالمناظرة!

A + A -

كتب رئيس تحرير otv جاد بو جودة:‏عإيام بشير، اختلفت معو، والك تصريح بالفيديو بيقول انو لما استشهد علاقتك فيه ما كانت منيحة.وقال بو جودة: مع فادي فرام وفؤاد ابو ناضر يلي تولوا قيادة القوات بعد بشير، ما كنت اصحاب، حتى ما نقول اكتر.بزمن ايلي حبيقة، حرب ودم ومجازر وانفجارات... وشعارات.رئيس الجمهورية امين الجميل نفيتو على فرنسا، حسب ما بيروي بمذكراتو بالتفصيل.رئيس الحكومة وقائد الجيش ميشال عون عملت ضدو حرب الغاء وشاركت بعملية عسكرية مع السوري ضد جيش بلدك لتضربو ورجعت انقلبت عليه بعهدو الرئاسي.واضاف بو جودة: هلق جبران باسيل يلي كان بعدو بالمدرسة والجامعة لما كنت عم تحقق كل "انجازاتك" من اهدن للجبل لشرق صيدا لنهر الموت وغيرن كتار... صار هوي مصيبة لبنان.حبيب القلب: من بشير لباسيل، كلن ما بيسووا ووحدك انت "الفهمان"؟ وظيفتك واحدة: تفتيت المجتمع المسيحي من الداخل وتقديم افضل خدمة لمين بتوهم جماعتك كل يوم انك عم تواجهن... من السوري لحزب الله...واذا مش مصدق... شرّف عالمناظرة!